Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά… Η 76χρονη Cher είναι ερωτευμένη – Ο νέος της σύντροφος είναι 40 χρόνια μικρότερός της

Η Σερ αποκάλυψε ότι ο νέος της σύντροφος της φέρεται «σαν βασίλισσα»

Η Σερ επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον μουσικό παραγωγό Alexander Edwards στο Twitter, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε μία φωτογραφία με τον αγαπημένο της, βάζοντας δίπλα και ένα emoji καρδιάς.

Η Σερ, η οποία είναι 76 ετών, αποκάλυψε ότι ο νέος της σύντροφος της φέρεται «σαν βασίλισσα». Η τραγουδίστρια, η οποία έχει ήδη συστήσει τον Αλεξάντερ στην οικογένειά της, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη διαφορά ηλικίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η αγάπη δεν ξέρει μαθηματικά».

Ο Αλεξάντερ είναι περισσότερο γνωστός από τη σχέση που είχε με την πρώην του Κάνιε Γουέστ, Άμπερ Ρόουζ, με την οποία έχουν ένα αγοράκι. Τον Αύγουστο, η Άμπερ κατηγόρησε τον παραγωγό ότι είχε σχέσεις με 12 διαφορετικά άτομα και αργότερα εκείνος βγήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παραδεχτεί ότι την απατούσε.

Ωστόσο, η Σερ αγνόησε τις ανησυχίες των θαυμαστών της λέγοντας: «Είμαι ερωτευμένη, δεν τυφλώνομαι από αυτό». Ο Αλεξάντερ είναι αντιπρόεδρος του τμήματος Artists and Repertoire της μουσικής εταιρείας Def Jam, η οποία έχει καλλιτέχνες όπως η Rihanna, ο Justin Bieber, ο 2 Chainz, ο DMX και η Jhene Aiko.

Από το Όκλαντ της Καλιφόρνια, ο Αλεξάντερ γεννήθηκε το 1986 και κάποτε έκανε μια εμφάνιση σε ένα επεισόδιο του «Keeping Up With The Kardashians». Η Σερ είναι δύο φορές διαζευγμένη και έχει γιο, τον 53χρονο Chaz Bono, με τον αείμνηστο πρώην σύζυγό της, Sonny Bono, ο οποίος πέθανε το 1998 σε ηλικία 62 ετών από τραυματισμούς, που υπέστη όταν χτύπησε σε δέντρο, ενώ έκανε σκι.

Αργότερα ήταν παντρεμένη από το 1975 έως το 1978 με τον αείμνηστο τραγουδιστή Gregg Allman, ο οποίος πέθανε το 2017 σε ηλικία 69 ετών. Η Σερ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι της αρέσει να «κυκλοφορεί» με νεότερους άνδρες, αφού έχει βγει με τον Ron Zimmerman, ο οποίος είναι 12 χρόνια νεότερός της, τον Tom Cruise, όταν εκείνος ήταν 23 ετών και εκείνη 38 κ.ά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.