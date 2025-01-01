Μαρία Σάκκαρη σε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: Κάνεις τον κάθε χρόνο ακόμα πιο φωτεινό

Μπορεί η Μαρία Σάκκαρη να μη μιλάει συχνά για τη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά όταν το κάνει δεν διστάζει να εκφράσει την αγάπη της για τον γιο του Έλληνα πρωθυπουργού.

Η ίδια με ανάρτησή της στα social media έκανε ένα τρυφερό σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. «Κάνεις τον κάθε χρόνο ακόμα πιο φωτεινό», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις, λίγο πριν μπει η νέα χρονιά.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχουν φωτογραφηθεί με φόντο το Καπιτώλειο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον. Τόσο η Μαρία Σάκκαρη, όσο και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχουν εκφράσει δημόσια τον ερώτά τους, ο οποίος αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Roland Garros το 2021, όπου η Σάκκαρη είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά.

Πηγή: skai.gr

