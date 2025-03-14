Η Κέιτ Μπλάνσετ μπορεί να μην έχει φωτογραφίες από τον γάμο της με τον θεατρικό συγγραφέα και παραγωγό Άντριου Άπτον, αλλά σίγουρα έχει υπέροχες αναμνήσεις.

Καλεσμένη στο «The Drew Barrymore Show» με αφορμή την πρεμιέρα του θρίλερ «Black Bag», η πολυβραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε γιατί έχει μόνο μία φωτογραφία από τον γάμο της το 1997.

«Όταν παντρεύτηκα, δηλαδή πριν από πολύ καιρό, πριν από 27 χρόνια» ξεκίνησε η Μπλάνσετ προτού την προσοχή της αποσπάσει μια πιο πρόσφατη φωτογραφία της ίδιας και του συζύγου της, που εμφανίστηκε στην οθόνη του στούντιο.

«Γιατί, γιατί δείχνω έτσι;» ρώτησε αστειευόμενη, κοιτάζοντας την εικόνα της να γελάει με τον σύζυγό της. Στο στιγμιότυπο, το οποίο απαθανατίστηκε τον περασμένο Μάρτιο, η σταρ είναι καθιστή και γέρνει προς την πλευρά του Άπτον με ένα χαμόγελο.

Επιστρέφοντας στο θέμα, χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός ότι είναι παντρεμένη «με τον ίδιο άνθρωπο» για τόσο καιρό.

«Όταν παντρευτήκαμε δεν είχαμε καθόλου χρήματα. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε φωτογράφο. Δύο φίλοι μας είχαν αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ο ένας μέθυσε τόσο πολύ, που ξέχασε να βάλει φιλμ στην μηχανή και ο άλλος περνούσε τόσο καλά που τελικά δεν έβγαλε ούτε μία φωτογραφία. Καταλήξαμε να έχουμε μόνο ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από τον γάμο μας» εξήγησε η Μπλάνσετ.

Στη συνέχεια περιέγραψε το μοναδικό γαμήλιο στιγμιότυπο το οποίο είναι «μια θολή εικόνα των δυο μας να μπαίνουμε στο αυτοκίνητο». «Ήμουν τόσο απογοητευμένη και ενοχλημένη που έκλαιγα τότε, επειδή δεν είχαμε φωτογραφίες, αλλά τελικά είμαι αρκετά ευχαριστημένη που δεν τις έχω, γιατί προσπαθώ συνεχώς να θυμάμαι τη βραδιά εκείνη», υπογράμμισε.

