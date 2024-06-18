Casa Amado: Ομογενής αγόρασε την ιστορική έπαυλη στο Παλμ Μπιτς

Στον 40χρονο Ντάρεν Μητρόπουλο - γιο του Ελληνοαμερικανού δισεκατομμυριούχου επενδυτή Ντην Μητρόπουλου – ανήκει πλέον η διάσημη Casa Amado στο Παλμ Μπιτς της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το mansionglobal, ο επιχειρηματίας και επενδυτής αγόρασε το οίκημα του 1919 – τοπόσημο στην περιοχή - για 148 εκατ. δολάρια από την οικογένεια του εκλιπόντος Καναδού επιχειρηματία Γουίλιαμ Πένσερ.

Η Amado σχεδιάστηκε από τον γνωστό αρχιτέκτονα Addison Mizner και οικοδομήθηκε από τον επιχειρηματία Τσαρλς Α. Μουν.

Η έπαυλη του 1919 είναι χαρακτηριστικό δείγμα της σχολής Mediterranean Revival Decor που αναπτύχθηκε το 1920-1930 στην Αμερική, με επιρροές από την Ισπανική αναγέννηση

Η έπαυλη 2.136 τετραγωνικών μέτρων σε οικόπεδο 13 στρεμμάτων, διαθέτει 10 υπνοδωμάτια, γυμναστήριο και αίθουσα κινηματογράφου, πισίνα και γήπεδο τένις ενώ έχει πρόσοψη 67 μέτρων στον Ατλαντικό ωκεανό.

Σε δήλωσή του, ο επιχειρηματίας είπε ότι το ακίνητο είναι ένας από τους «πιο ιστορικούς αρχιτεκτονικούς θησαυρούς του Παλμ Μπιτς» και ότι «είμαι στην ευχάριστη θέση να συνεχίσω την παράδοση να διατηρώ αυτό το στολίδι ως αληθινό καταφύγιο και να διασφαλίσω ότι η κλασική γοητεία και η κομψότητά του θα συνεχίσουν να διαρκούν».

Το 2016, ο Ντάρεν Μητρόπουλος αγόρασε για 100 εκατομμύρια δολάρια την πρώην έπαυλη του «Playboy» Χιου Χέφνερ (με τον οποίο ήταν γείτονες) στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ήταν η ακριβότερη αγοροπωλησία στο LA μέχρι τότε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.