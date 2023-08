Brooke Shields: Ετοιμάζει βιβλίο για τα «περήφανα γηρατειά»

Your browser does not support the audio element.

Το βιβλίο, που γράφτηκε από κοινού με τη συγγραφέα Ρέιτσελ Μπέρτσε, εξερευνά τη μέση ηλικία και όλα όσα έχει να προσφέρει, ειδικά στις γυναίκες