Britney Spears: Κάνει twerking μπροστά από το τζάκι – Το έχει «κάψει» εδώ και καιρό… (video)

Η Britney Spears προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της, αφού δήλωσε ότι «έκαψε» το μπάνιο της σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram.

Η 43χρονη τραγουδίστρια «ανέβασε» ένα βίντεο με την ίδια να χορεύει μπροστά από ένα τζάκι και με ένα αναμμένο κερί κοντά. Εκτός από το κορμάκι, η καλλιτέχνιδα φόρεσε μόνο ένα καουμπόικο καπέλο και ένα ζευγάρι μαύρες μπότες.

Ωστόσο, ήταν η ανάρτησή της, η οποία αναστάτωσε τους θαυμαστές της, καθώς η σταρ παραδέχτηκε ότι έκαψε το μπάνιο της, μόλις πέντε χρόνια αφότου είχε κάψει το γυμναστήριο του σπιτιού της.

Σε ένα άλλο βίντεο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χορεύει με το ίδιο φόντο αλλά με διαφορετικό ένδυμα καθώς επέλεξε ένα κόκκινο φόρεμα και ένα κορμάκι στα χρώματα της τίγρης.

«…Έχω καιρό να χορέψω!!! Έκαψα το μπάνιο μου σήμερα, έτρεξα σαν μανιακή πίσω στο σπίτι γιατί υπήρχε μια πίτα στο φούρνο και ειλικρινά έχω κουραστεί να βγάζω νόημα στα πράγματα αυτές τις μέρες», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Τον Απρίλιο του 2020, η Britney αποκάλυψε ότι είχε ένα ατύχημα και έβαλε φωτιά στο γυμναστήριό της. Ωστόσο, όπως είπε, με τη «χάρη του Θεού χτύπησε ο συναγερμός και δεν τραυματίστηκε κανείς».

Πηγή: skai.gr

