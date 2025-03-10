Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι οι μέρες θα είναι εύκολες, ούτε τυχερές. Ο Άρης συνεχίζει να βρίσκεται στον Καρκίνο, γεγονός που διαιωνίζει τις ταλαιπωρίες σας στον άξονα σπίτι - εργασία. Την προσεχή Παρασκευή έχουμε έκλειψη Σελήνης στον άξονα Παρθένου – Ιχθύων που θα βγάλει από τα άδυτα δυσκολίες και ξεχασμένες υποθέσεις που θα σας ταλαιπωρήσουν καθώς απαιτείται αντιμετώπιση ή τακτοποίηση. Και, μέσα σε όλα η Αφροδίτη επιμένει να σας «ενοχλεί» και ερωτικά. Το μόνο που μένει είναι να φιλοσοφήσετε ότι δεν προλάβετε, ή δεν καταφέρετε.

Ταύρος

Η γενικότερη κατάσταση που κυριαρχεί συνεχίζει να σας επηρεάζει ψυχολογικά. Οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα σας δώσουν κάποια σημάδια, προμήνυμα της εξέλιξης βασικών υποθέσεών σας. Και βέβαια, η έκλειψη της προσεχούς Παρασκευής, που είναι σεληνιακή, θα επηρεάσει τη διάθεσή σας, θα μειώσει την άμυνά σας και θα προκαλέσει αναστάτωση σε προσωπικές σχέσεις. Εκείνο που πρέπει να κάνετε είναι να προσέξετε την έκφραση, την επικοινωνία και κάθε σας πρωτοβουλία. Καλό θα είναι να παγώσετε τα πάντα και να αφήσετε για αργότερα δύσκολες δραστηριότητες, ή ριψοκίνδυνα εγχειρήματα.

Δίδυμοι

Έντονο προβλέπεται το διάστημα των επόμενων ημερών. Οι εξελίξεις εστιάζονται στο κοινωνικό και στο επαγγελματικό πεδίο. Ο κυβερνήτης σας Ερμής βρίσκεται στον Κριό σε στενή προσέγγιση με την Αφροδίτη, κάτι που σας βοηθά, παρά τις αντιξοότητες να πραγματοποιήσετε επιθυμίες και προσδοκίες. Αυτή η πλανητική συμμαχία μειώνει την αρνητική επίδραση της σεληνιακής έκλειψης στις 14 του μήνα για σας. Προγραμματίστε και κινηθείτε οργανωμένα, έχοντας πάντα εναλλακτικές στο ενδεχόμενο καθημερινής ανατροπής κάποιου σχεδίου σας.

Καρκίνος

Την περίοδο αυτή φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αγοραπωλησίες, μετακινήσεις, ταξίδια, επιρροή που δέχεστε από τους άλλους και προνοήστε για έκτακτα περιστατικά στον οικογενειακό χώρο, ή εμπόλεμο κλίμα που θα εκδηλωθεί αιφνίδια σε σχέση με συγγενείς και συνεργάτες. Ερωτικά υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να αποδεχτείτε και να περιμένετε το χρόνο να τις επιλύσει. Φροντίστε την ασφάλεια και την υγεία σας, προσέχετε όταν οδηγείτε και, κυρίως, όταν εμπλέκεστε σε ξένες υποθέσεις.

Λέων

Ακόμα ένα μεταβατικό διάστημα και αρκετά ασαφές και επικίνδυνο για τους περισσότερους από εσάς. Η έκλειψη της Σελήνης στο ζώδιο της Παρθένου στις 14 του μήνα προκαλεί ταλαιπωρίες συναισθηματικές και οικονομικές. Γενικότερα μείνετε σε επιφυλακή, παρατηρείτε σωστά, προσαρμοστείτε έξυπνα και φανείτε συνεπείς σε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν θα λείψουν και οι καλές στιγμές όπου φίλοι, ή συμπτώσεις θα παίξουν για λίγο διασκεδαστικό ρόλο ή θα επικοινωνήσετε ευχάριστα.

Παρθένος

Ο τομέας που θα σας απασχολήσει είναι εκείνος των σχέσεων σε όλο του το εύρος. Η σεληνιακή έκλειψη στην Πανσέληνο στις 14 του μήνα στο ζώδιό σας θα πυροδοτήσει διαφωνίες, αντιθέσεις και κάθε λογής επεισόδια. Αποφύγετε να πάρετε μέρος σε αντιπαραθέσεις ή σε συζητήσεις που δεν έχουν τελειωμό. Μη σχολιάζετε αυτονόητα πράγματα, αποστασιοποιηθείτε από εκείνους που δεν τα βρίσκετε εύκολα μαζί τους και κάντε υπομονή μέχρι να περάσει η θύελλα.

Ζυγός

Δεν θα λείψει η ταλαιπωρία ή η σύγχιση για εσάς τις μέρες που ακολουθούν. Αφορμή είναι η Πανσέληνος και η έκλειψη της Σελήνης στο ζώδιο της Παρθένου που φέρνει για λίγο στο προσκήνιο απόηχους παλαιών δυσκολιών. Από την άλλη, ο Άρης παραμένει στον Καρκίνο συνεχίζοντας τις δυσκολίες που γνωρίζετε από καιρό, που υπάρχουν ή πηγαινοέρχονται στον επαγγελματικό τομέα. Στο μεταξύ Ερμής και Αφροδίτη μαζί στον Κριό σας δελεάζουν μέσα από την ερωτική , ή κοινωνική ζωή σας. Καλό όμως είναι να είστε επιφυλακτικοί και όχι παρορμητικοί.

Σκορπιός

Προστατέψτε κεκτημένα, μεριμνήστε για τους δικούς σας ανθρώπους και δείξτε μεγαλύτερη κατανόηση στα αδικαιολόγητα ξεσπάσματα αγαπημένων σας ανθρώπων. Όλη αυτή η εβδομάδα προβλέπεται ηλεκτρισμένη και λίγο επικίνδυνη, ή ακατάλληλη για πρωτοβουλίες, ή πείσματα που μπορεί να προκαλέσουν καινούριο μπαράζ δυσάρεστων συνεπειών στη ζωή σας. Αφήστε το χρόνο να περάσει, ακολουθήστε ασφαλείς διαδρομές, αποφύγετε δύσκολους ανθρώπους και ασχοληθείτε μόνο με τον εαυτό σας και τις βιοποριστικές σας υποχρεώσεις.

Τοξότης

Όπως όλα τα μεταβλητά ζώδια έτσι και εσείς θα επηρεαστείτε τις επόμενες μέρες, από τη σεληνιακή έκλειψη της 14ης Μαρτίου. Στη δική σας περίπτωση η δυσκολία εστιάζεται σε θέματα γύρω από το σπίτι και την οικογένεια και για κάποιους στην προσωπική σας ζωή. Επιστρατεύστε τη διπλωματία και την ανοχή σε συμπεριφορές που σε άλλη στιγμή θα έβγαζαν τη λεκτική επιθετικότητά σας. Επικεντρωθείτε στον Ερμή και στην Αφροδίτη που συμμαχούν από το ζώδιο του Κριού για να εξυπηρετήσουν κάποια προσωπικά σας σχέδια. Αφήστε το χρόνο να περάσει διότι μόνο αυτός μπορεί να δώσει τη σωστή λύση.

Αιγόκερως

Συμπτώσεις, συναντήσεις, συζητήσεις ή προσκλήσεις είναι θέματα που εμπεριέχουν κινδύνους, ή απρόβλεπτες φασαρίες στην πορεία τους. Όλα αυτά εξ αιτίας της σεληνιακής έκλειψης στις 14 στο ζώδιο της Παρθένου. Τα βασικά προβλήματα των σχέσεων και των συνεργασιών σας διαιωνίζονται. Τα σημάδια του Μάρτη θα σας βοηθήσουν γιατί θα σας δείξουν τι πρέπει να κάνετε και πώς να μείνετε στην πορεία σας. Τα γεγονότα θα πληθύνουν και θα σας κουράσουν, ενώ επιθυμίες δυσκολεύονται στην πραγμάτωσή τους, σχέδια ανατρέπονται και μετακινήσεις ματαιώνονται.

Υδροχόος

Το κλίμα αυτής της εβδομάδας θα είναι πιο έντονο από την προηγούμενη. Η πανσέληνος – έκλειψη Σελήνης τονίζει ακόμα περισσότερο την αναγκαιότητα κάποιων εξόδων και το αναπόφευκτο κάποιων συναισθηματικών διαφωνιών. Η καθημερινότητα αποκτά έντονο χρώμα και τα αναπάντεχα περιστατικά δοκιμάζουν την αντοχή των νεύρων σας. Δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε του κανόνα της ταλαιπωρίας και δεν είναι εύκολο αυτοί που σας αφορούν, να σας κατανοήσουν ή να φανούν χρήσιμοι. Πάνω από όλα προστατεύστε τον εαυτό αλλά και τα χρήματά σας από το ενδεχόμενο μιας απώλειας ή κλοπής.

Ιχθύς

Ως πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου είσαστε οι περισσότερο εκτεθειμένοι στις σεληνιακές καταιγίδες και σε απροσδόκητα γεγονότα που φέρνει το θυμωμένο φεγγάρι της 14ης Μαρτίου, λόγω της έκλειψης που θα πραγματοποιηθεί. Κατά τη διάρκειά του, το καλό της περίπτωσης είναι να οδηγηθείτε σε αναγκαίες αναθεωρήσεις οι οποίες θα αποδειχτούν και σωστές και συμφέρουσες λίγο αργότερα. Αποφύγετε να παγιδευτείτε από τη γοητεία που θα εξασκήσουν επάνω σας κάποιοι άνθρωποι.

