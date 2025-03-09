Από κοριτσόπουλο, όταν πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη, θαμπώνοντας αρχικά τους Ιταλούς και στη συνέχεια όλο τον πλανήτη, η Ορνέλα Μούτι, για πάνω από πέντε δεκαετίες πορείας στο σινεμά και τις πολυθρύλητες τολμηρές φωτογραφίσεις της - η τελευταία στα... 68 της χρόνια - καταφέρνει να παραμένει ένα σύμβολο του σεξ εν ενεργεία!

Το κορίτσι από τη Ρώμη σίγουρα δεν ήταν η μεγάλη ηθοποιός, με τη στόφα μίας Μανιάνι, μιας Λόρεν ή μιας Μάγκανο.

Μάγεψε όμως τον πλανήτη με την καταιγιστική ομορφιά της (ένα πρόσωπο αψεγάδιαστο, το οποίο κοσμούσαν τα ωραιότερα πράσινα μάτια) και προκάλεσε ανατριχίλες με τις απίστευτες καμπύλες της, τις άψογες αναλογίες της και τα στήθη της - ένα πραγματικό θαύμα της φυσης, ασφαλισμένα για 350.000 δολάρια!

Η Ορνέλα Μούτι, που σήμερα γιορτάζει τα 70 της χρόνια, διακρίθηκε ως μοντέλο και είχε μια μακρά σταδιοδρομία στο σινεμά, με ορισμένες σπουδαίες ταινίες στο ενεργητικό της και δίπλα σε ιερά τέρατα της υποκριτικής όπως τους Βιτόριο Γκάσμαν, Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, Ούγκο Τονιάτσι, Αλέν Ντελόν και Τζέρεμι Άιρονς.

Το 1994 ψηφίστηκε από τους αναγνώστες του περιοδικού «Class» ως «Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο» ενώ ως επιχειρηματίας εδώ και 17 χρόνια με δική της σειρά κοσμημάτων και καταστήματα σε αρκετές πρωτεύουσες στον κόσμο.

Με τον πρώτο της σύζυγο, τον ξεχασμένο σήμερα ηθοποιό, Αλέσιο Οράνο, απέκτησε ένα παιδί και τον χώρισε λίγους μήνες μετά.

Παντρεύτηκε ακόμη μία φορά, τον Φεντερίκο Φακινέτι, με τον οποίο απέκτησε ακόμη δυο παιδιά, ενώ εδώ και χρόνια συζεί με τον πλαστικό χειρουργό Στέφανο Πικόλο.

Η Μούτι, που έχει αποκτήσει από το 2016 και τη ρώσικη υπηκοότητα, προς τιμήν της γιαγιάς της, ζει πλέον μια ήρεμη ζωή και περνά ευτυχισμένες στιγμές δίπλα στα εγγόνια της, δηλώνοντας «δεν φοβάμαι να γερνάω, δεν έχει νόημα».

Αλλά με την Ορνέλα ποτέ μην λες ποτέ, καθώς ακόμη και σήμερα βάζει κάτω πολλές 18άρες, ειδικά αυτές τις τελευταίας κοπής «σταρ» του Χόλιγουντ.

Από Φραντσέσκα Ρομάνα Ριβέλι σε Ορνέλα Μούτι

Η Φραντσέσκα Ρομάνα Ριβέλι, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη Ρώμη στις 9 Μαρτίου του 1955. Από μικρή εργάστηκε ως φωτομοντέλο, γιατί έπρεπε να δουλέψει, όπως όλοι στην οικογένειά της. Τυχαία θα έρθει στη ζωή της και ο κινηματογράφος….

Στα κινηματογραφικά πλατό θα μπει σε ηλικία μόλις 14 χρόνων με την ταινία «Η Πιο Όμορφη Σύζυγος», παίρνοντας τον ρόλο τυχαία, ενθουσιάζοντας τους παραγωγούς με την ομορφιά της. Ο σκηνοθέτης και οι παραγωγοί την υποχρέωσαν να αλλάξει το όνομά της, για να μην μπερδευτεί το κοινό από μία συνονόματή της ηθοποιό.

Στην αρχή το καλλιτεχνικό της όνομα δεν της άρεσε, αλλά όπως παραδέχθηκε αργότερα αυτό της «έφερε την επιτυχία και την ευτυχία».

Το γκελ που έκανε με την πρώτη της εμφάνιση, θα της δώσει αμέσως πρωταγωνιστικούς ρόλους, κατά κύριο λόγο, με αρκετά τολμηρές εμφανίσεις, ενώ το 1974 θα έρθει η αλησμόνητη ξεκαρδιστική κωμωδία του Μάριο Μονιτσέλι «Έλα να Γνωρίσεις τη Γυναίκα μου», παίζοντας δίπλα στον μοναδικό Ούγκο Τονιάτσι, στον ρόλο του «κερατωμένου» και τον Μικέλε Πλασίντο.

Η ταινία γνώρισε τεράστια επιτυχία και πολλές διακρίσεις και έδωσε νέα ώθηση στην Ορνέλα.

Σεξ σύμπολ και μεγάλη οθόνη

Το 1976 θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Βιτόριο Γκάσμαν στην κωμωδία του Φράνκο Ρόζι «Ένας Εντιμότατος Απατεώνας» και αμέσως μετά θα βρεθεί στο πλευρό του «καυτού» εκείνη την εποχή Ζεράρ Ντεπαρτιέ στην τολμηρή δραμεντί «Η Τελευταία Γυναίκα».

Η αφίσα της ταινίας, στην οποία η Ορνέλα θα είναι γυμνή, καλύπτοντας τα «επίμαχα» σημεία του σώματός της με τα μακριά της μαλλιά, θα βάλει φωτιά στις καρδιές των ανδρών και θα γίνει συλλεκτική. Εκείνη την περίοδο, όπου θα συνεχίσει να κάνει και γυμνές φωτογραφίσεις, θα καταστεί το απόλυτο σεξ σύμβολο της Ιταλίας.

- Τον επόμενο χρόνο θα βρεθεί και πάλι με τον Τονιάτσι στη γνωστή σεξοκωμωδία «Η Κρεβατοκάμαρα του Επισκόπου» του Ντίνο Ρίζι, ενώ τον ίδιο χρόνο θα συμπρωταγωνιστήσει δίπλα στον Αλέν Ντελόν (της έκοψε την ανάσα, όπως είπε η ίδια) στο έξοχο πολιτικό θρίλερ του Ζορζ Λοτνέρ «Ωραίος, Σκληρός και Αδίστακτος». Το 1978 θα επαναλάβει το υπέροχο ντουέτο της με τον Τονιάτσι στην απολαυστική κωμωδία «Ήθελε 18άρα Καλά να Πάθει», με την Μούτι να κερδίζει και το πρώτο της χρυσό βραβείο για την ερμηνεία της.

- Τη δεκαετία του '80 θα δοκιμάσει, όπως πολλές συνάδελφοί της, την τύχη της και στο Χόλιγουντ, παίζοντας στην περιπέτεια φαντασίας «Flash Gordon», του Μάικ Χότζες, κατακτώντας τον άτυπο τίτλο της πιο όμορφης ηθοποιού που εμφανίστηκε ποτέ σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Ornella Muti in FLASH GORDON pic.twitter.com/LRzRmHs6T1 — ULTRA💀BLAST (@ultrakillblast) January 8, 2025

Τον επόμενο χρόνο θα δεχθεί πρόταση για να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, έναν ρόλο που τελικά απέρριψε, γιατί δεν τα βρήκε με την παραγωγή, αλλά κατά βάθος ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία και στην οικογένειά της.

Ιστορίες... ερωτικής τρέλας

Με την επιστροφή της στην Ιταλία, θα συνεχίσει τις επιτυχίες, με δυο κωμωδίες που έσπασαν τα ταμεία, έχοντας δίπλα της τον φορτσάτο εκείνη την εποχή Αντριάνο Τσελεντάνο, ενώ το 1981 θα είναι συμπρωταγωνίστρια στην τολμηρή, άκρως ενδιαφέρουσα όσο και άνιση δραματική ταινία του Μάρκο Φερέρι «Ιστορίες Καθημερινής Τρέλας», που βασιζόταν στο ομότιτλο βιβλίο του «καταραμένου» ποιητή Τσαρλς Μπουκόφσκι.

Ο Μπεν Γκαζάρα ήταν εξαιρετικός και η Ορνέλα αποκαλυπτική, ταρακουνώντας συθέμελα τις κινηματογραφικές αίθουσες και κλέβοντας τη ματιά και τη σκέψη από την ουσία της ταινίας.

Όταν υπερασπίστηκε τον Γούντι Αλεν και τον Πούτιν

Η Ορνέλα Μούτι θα συνεχίσει μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα ταινίες και προς το τέλος έχοντας πολλές γκεστ εμφανίσεις, αλλά μέχρι το 2000 θα καταγράψει ορισμένες αξιοσημείωτες επιτυχίες κυρίως με τα φιλμ «Ένας Έρωτας του Σουάν» του Βόλκερ Σλέντορφ, μπαίνοντας ανάμεσα στους Αλέν Ντελόν και Τζέρεμι Άιρονς, «Το Μέλλον Είναι Γυναίκα» του Φερέρι, «Δυο Γυναίκες, Τρεις Βαλίτσες κι Εγώ», κωμωδία του Τζον Λάντις, με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Το 2012, έκανε ένα αξιομνημόνευτο γκεστ στη κομεντί «Από τη Ρώμη με Αγάπη» του Γούντι Άλεν, για τον οποίο είχε να πει τα καλύτερα λόγια, προκαλώντας το κίνημα του metoo που είχε στοχοποιήσει τον σπουδαίο σκηνοθέτη.

Όμως, δεν ήταν η πρώτη φορά, που η Ορνέλα Μούτι προκαλούσε αντιδράσεις με τις ενέργειές της ή τις δηλώσεις της.

Εναντιώθηκε στην υστερία του metoo, είχε μόνο καλά λόγια για τον Πούτιν, ενώ οι συντηρητικοί κύκλοι στη χώρα της τής επιτέθηκαν σφόδρα όταν δήλωσε υπέρ της νομιμοποίησης της κάνναβης στη χώρα της.

Πηγή: skai.gr

