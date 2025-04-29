Η Khloe Kardashian έχει αδυνατίσει πάρα πολύ κάτι που πρόσεξαν και οι θαυμαστές της μετά τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διάσημη τηλεπερσόνα ποζάρει με το μικροσκοπικό μπικίνι της, κάνοντας ένα μικρό δωράκι στους 303 εκατ. followers της.

Η Khloe «αποκάλυψε» τους κοιλιακούς της φορώντας το συγκεκριμένο μαγιό, καθώς πόζαρε δίπλα στην επτάχρονη κόρη της, True, και τον δίχρονο γιο της, Tatum.

Οι περισσότεροι θαυμαστές της την επαίνεσαν για τη νέα της σωματική διάπλαση, ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι που της έγραψαν ότι τους λείπουν οι… ζουμερές καμπύλες της.

«Κάντε την Khloe πάλι χοντρή», έγραψε ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Αγαπούσα - και εννοώ αγαπούσα - την χοντρή Khloe. Ήταν η αγαπημένη μου», σημείωσε ένας άλλος.

«Τόσο λυπηρό που έχασε αυτές τις σέξι καμπύλες», συμπλήρωσε ένας άλλος. «Πολύ αδύνατη», παρατήρησε κάποιος άλλος, ενώ ένας άλλος πρότεινε: «Ήρθε η ώρα να φας κάτι».

Άλλοι, ωστόσο, επαίνεσαν το καλλίγραμμο σώμα της Khloe. «Χρειαζόμαστε το πλήρες πρόγραμμα διατροφής και άσκησης για να αποκτήσουμε αυτό το σώμα!», έγραψε μια θαυμάστριά της.

«OMG, δείχνει καταπληκτική με μπικίνι στα 40 της χρόνια. Αυτό θέλει σκληρή δουλειά για να δείχνεις τόσο καλά», αναγνώρισε ένας άλλος.

Η Kardashian συνόδευσε την ανάρτηση με μια σειρά από emojis, όπως φοίνικες, κεράσια, μια καρδιά και καρπούζι.

Πηγή: skai.gr

