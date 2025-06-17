George Clooney: Ο τελευταίος μεγάλος καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ που έκανε μόνο ένα λάθος στην καριέρα του

Για να εκτιμήσει κανείς την πραγματική δύναμη του Τζορτζ Κλούνεϊ , 64 ετών, αρκεί να αναφερθεί στο γεγονός ότι με ένα κείμενό του στους «New York Times» οδήγησε τελικά στην απόσυρση του Τζο Μπάιντεν ως υποψηφίου για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επιρροή του ξεπερνά το box office, το οποίο έχει κατακτήσει με επιτυχίες όπως με την ταινία «The Perfect Storm» (2000) και με το «Ocean’s Eleven».

Η ασυνήθιστη μετάβασή του από την τηλεόραση στον κινηματογράφο λειτούργησε καλά και μόλις πρωταγωνίστησε στο πρώτο του θεατρικό έργο, «Good Night, and Good Luck», ένα σενάριο που βασίζεται στην ταινία που έγραψε και σκηνοθέτησε το 2005. Ήδη αποτελεί τη μεγαλύτερη μη μουσική επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ και χάρισε στον καρδιοκατακτητή του Χόλιγουντ μια υποψηφιότητα για το Τόνι, προσθέτοντας κι αυτό στον μακρύ κατάλογο των βραβείων του.

Ο Κλούνεϊ επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά από τότε που έπαιξε στο «Vicious» το 1986, ένα έργο για τη ζωή του μέλους των Sex Pistols, Σιντ Βίσιους. Ο ρόλος του είναι πολύ διαφορετικός αυτή τη φορά: υποδύεται τον διάσημο δημοσιογράφο Edward R. Murrow, μια ηθική προσωπικότητα που συγκρούστηκε με τον διαβόητο γερουσιαστή των ΗΠΑ, Joseph McCarthy, ο οποίος, κρυμμένος πίσω από μια αντικομμουνιστική σταυροφορία, εξαπέλυσε ένα κυνήγι μαγισσών στο Χόλιγουντ που εξοστράκισε μεγάλο αριθμό μελών της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ίσως η συμμετοχή του στην ταινία «Batman & Robin» ήταν το μοναδικό λάθος στην καριέρα του, κάτι που έχει παραδεχθεί και ο ίδιος. «Πάντα ζητώ συγγνώμη για το ‘’Batman & Robin’’», αστειεύτηκε στο «The Graham Norton Show». «Επιτρέψτε μου να πω ότι στην πραγματικότητα πίστευα ότι κατέστρεψα το franchise μέχρι που κάποιος το πήρε χρόνια αργότερα και το άλλαξε. Εκείνη την εποχή, σκέφτηκα ότι θα έκανε καλό στην καριέρα μου».

Αν πριν από 20 χρόνια το κίνητρο του Κλούνεϊ για να γυρίσει το «Good Night, and Good Luck» ήταν η απογοήτευσή του από την κυβέρνηση Μπους και τον ρόλο της στο Ιράκ, σήμερα είναι ξεκάθαρα οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ που τον οδηγούν. Ο Κλούνεϊ τήρησε μια μαχητική στάση απέναντι στον Τραμπ, την οποία ο πρώην πρόεδρος ανταπέδωσε με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τον έχει αποκαλέσει «δευτεροκλασάτο κινηματογραφικό αστέρα», αν και ίσως θα έπρεπε να είναι ευγνώμων στον ηθοποιό: η επιστολή του στους «New York Times» εξουδετέρωσε τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο και επέβαλε μια λύση έκτακτης ανάγκης που διευκόλυνε τη δεύτερη νίκη του. Δεν εκτίμησαν όλοι οι Δημοκρατικοί την ειλικρίνεια που εξέφρασε ένας από τους κύριους χρηματοδότες τους, αλλά ο ηθοποιός δεν μετανιώνει. «Μεγάλωσα για να λέω την αλήθεια. Είχα δει τον πρόεδρο από κοντά και εξεπλάγην. Μου φάνηκε ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έκαναν πίσω, πολλή δειλία στο κόμμα μου και δεν ήμουν περήφανος γι’ αυτό», δήλωσε στην εκπομπή «60 Minutes».



Σύμφωνα με το βιβλίο «Original Sin», γραμμένο από τον παρουσιαστή του CNN, Jake Tapper και τον δημοσιογράφο του Axios, Alex Thompson, η αφορμή για την επιστολή ήταν η αποτυχία του Μπάιντεν να αναγνωρίσει τον ηθοποιό κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων, παρά το γεγονός ότι είναι φίλοι για περισσότερα από 15 χρόνια. Το ενδιαφέρον του Κλούνεϊ για την πολιτική δεν είναι καινούργιο: ο πατέρας του, ο δημοσιογράφος Νικ Κλούνεϊ, είχε μεγάλη πολιτική συμμετοχή και μάλιστα έβαλε ανεπιτυχώς υποψηφιότητα για το Κογκρέσο ως Δημοκρατικός.

Παρά το βαθύ θέμα που πραγματεύεται το έργο του, αυτό που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση για το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ είναι... τα μαλλιά του. Κατά μία έννοια, είναι αναζωογονητικό να βλέπουμε ότι τα θέματα αισθητικής δεν επισκιάζουν μόνο το έργο των γυναικών. Ο ρόλος του Murrow τον ανάγκασε να καλύψει τα εμβληματικά γκρίζα μαλλιά του, κάτι που δεν του άρεσε και πολύ. «Η γυναίκα μου θα το μισήσει», δήλωσε στους «New York Times».

Ο διάσημος ηθοποιός είναι συνηθισμένος να ακούει σχόλια για τη σωματική του διάπλαση, αν και γνωρίζει ότι ο χρόνος του ως πρωταγωνιστής έχει φτάσει στο τέλος του, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος πριν από μερικά χρόνια. Αφού πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ticket to Paradise» με την καλή του φίλη Τζούλια Ρόμπερτς, δήλωσε ότι θα ήταν η τελευταία του ρομαντική κωμωδία. «Δεν προσπαθώ να ανταγωνιστώ 25χρονους πρωταγωνιστές. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου», εξομολογήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CBS.

Η εικόνα του ως playboy ενισχύθηκε από μια ιδιωτική ζωή γεμάτη με βραχύβια αλλά και προβεβλημένα ειδύλλια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ήταν παντρεμένος για τέσσερα χρόνια με την ηθοποιό Talia Balsam, αλλά όλες οι επόμενες σχέσεις του ήταν φευγαλέες. Έβγαινε με την Kelly Preston, την Cameron Diaz και τη Renée Zellweger, μεταξύ άλλων, αλλά ήταν πάντα ένα αστείο ότι η μακροβιότερη σχέση του ήταν αυτή που είχε με το διάσημο γουρούνι του, τον Max.

Όλα άλλαξαν όταν μπήκε στη ζωή του η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Amal Alamuddin. Ο μάνατζέρ του, Bryan Lourd, πρώην σύζυγος της Carrie Fisher, τον προειδοποίησε πριν συναντηθούν. «Σου λέω, θα την παντρευτείς», δήλωσε. Ο Κλούνεϊ δεν τον πίστεψε μέχρι που την είδε. «Δεν πίστευα πραγματικά ότι θα είχα πολλές πιθανότητες μαζί της, επειδή ήμουν 17 χρόνια μεγαλύτερος και εκείνη φαινόταν να έχει όλα όσα χρειαζόταν». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είναι παντρεμένοι εδώ και 11 χρόνια και ο θαυμασμός του γι' αυτήν φαίνεται να μην έχει όρια. «Είμαι περήφανος που είμαι σύζυγός της. Είμαι περήφανος που είμαι πατέρας παιδιών μαζί της», εξομολογήθηκε στους «New York Times». Ο ανυπότακτος εργένης είναι τώρα στοργικός πατέρας διδύμων, «μια τιμωρία από τον Θεό για το πόσο πολύ αστειευόμουν με το να κάνω παιδιά».

Παρόλο που μερικές φορές έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα σταματήσει να βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες, αφού κλείσει τα 60 του χρόνια, το πολυάσχολο πρόγραμμά του υποδηλώνει το αντίθετο. Αυτό που δεν σκοπεύει να κάνει, παρά την αναμφισβήτητη επιρροή του, είναι να μπει στην πολιτική. Πολλοί Δημοκρατικοί του έχουν ζητήσει να κάνει το βήμα, αλλά εκείνος λέει αποφασιστικά όχι. Μάλιστα, όταν ο Τραμπ τον προέτρεψε πριν από μερικούς μήνες να σταματήσει να ανακατεύεται στην πολιτική και να επιστρέψει στην τηλεόραση, είπε ότι θα ήταν πρόθυμος να κάνει αυτή τη θυσία... αν ο Τραμπ έκανε το ίδιο.

