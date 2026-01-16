Άστον Κούτσερ: Απαντά στις βαριές κατηγορίες της Ντέμι Μουρ

Ο 47χρονος Άστον Κούτσερ προχώρησε σε μια σπάνια δημόσια δήλωση για την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ, περισσότερο από δέκα χρόνια μετά τη λήξη του πολυσυζητημένου γάμου τους. Οι σχέσεις τους επανήλθαν στο προσκήνιο, ύστερα από τις αποκαλύψεις της 63χρονης ηθοποιού στις αναμνήσεις της «Inside Out», όπου περιέγραψε με σκληρά λόγια τη ζωή τους ως ζευγάρι.

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 2003 και παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον λόγω της διαφοράς ηλικίας των 15 ετών. Ωστόσο, το 2011 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 2013.

Ο γάμος που έγινε πρωτοσέλιδο

Η σχέση της Ντέμι Μουρ με τον Άστον Κούτσερ απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης από την πρώτη στιγμή. Η μεγάλη ηλικιακή διαφορά τους σχολιάστηκε εκτενώς, ενώ το ζευγάρι βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Παρά την αρχική εικόνα ευτυχίας, η Μουρ αποκάλυψε αργότερα πως ο γάμος τους στιγματίστηκε από απιστίες και συναισθηματική αστάθεια. Στο βιβλίο της κατηγόρησε τον Κούτσερ ότι υπονόμευσε τη νηφαλιότητά της, ενώ ισχυρίστηκε πως δεν έδειχνε κατανόηση για τον αγώνα της με τον αλκοολισμό.

Ashton Kutcher, 47, makes rare comment on ex-wife Demi Moore, 63, after she savaged him in her memoir https://t.co/G7xhafb1ys — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 16, 2026

Οι κατηγορίες της Ντέμι Μουρ

Στο «Inside Out», η ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές του γάμου τους. Περιέγραψε επαναλαμβανόμενες απιστίες από πλευράς Κούτσερ, αλλά και έλλειψη στήριξης σε κρίσιμες περιόδους της ζωής της.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ένιωσε προδομένη όταν εκείνος αμφισβήτησε ανοιχτά τον εθισμό της στο αλκοόλ, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, την οδήγησε σε υποτροπή μετά από 20 χρόνια νηφαλιότητας. Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να παίρνουν το μέρος της Μουρ και να ασκούν κριτική στον ηθοποιό.

Η σπάνια απάντηση του Κούτσερ

Παρά τις βαριές κατηγορίες, ο Άστον Κούτσερ κράτησε χαμηλούς τόνους όλα αυτά τα χρόνια. Πρόσφατα, όμως, έκανε μια αξιοσημείωτη δήλωση, επαινώντας την Ντέμι Μουρ για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου «The Substance» (2024), η οποία της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

«Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη. Τα κατάφερε», δήλωσε στο Entertainment Tonight, αποφεύγοντας να σχολιάσει ευθέως τις κατηγορίες του παρελθόντος. Σήμερα, ο Κούτσερ είναι παντρεμένος με τη Μίλα Κούνις, με την οποία έχει δύο παιδιά, ενώ η Μουρ συνεχίζει δυναμικά την καριέρα της στο Χόλιγουντ.

Πηγή: skai.gr

