Αλεσάντρα Αμπρόσιο: Κάνει topless ηλιοθεραπεία στην Ίμπιζα και… ανεβάζει τη θερμοκρασία στην Ελλάδα (φωτό)

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο (Alessandra Ambrosio) απολαμβάνει τον ήλιο στην Ίμπιζα της Ισπανίας, όπως αποδεικνύεται από την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram. Το 44χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία -που πρόσφατα εθεάθη στη Βενετία με το νέο της γοητευτικό αγόρι- μοιράστηκε με τους 12 εκατομμύρια followers της πολλές και σέξι φωτογραφίες. Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο, η μητέρα δύο παιδιών εμφανίζεται topless, να λιάζεται σε μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα.

Το πρώην «αγγελάκι» της Victoria's Secret έγραψε στην ανάρτησή της: «Διακοπές στην Ίμπιζα». Το διάσημο μοντέλο δεν ήταν μόνο του, αλλά συνοδευόταν από τον σύντροφό της -σχεδιαστή κοσμημάτων- Buck Palmer. Τα ερωτευμένα πιτσουνάκια ερωτοτροπούσαν ακόμη και μέσα στη θάλασσα, αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει γύρω τους.

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο έχει δύο παιδιά με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Jamie Mazur. Το ζευγάρι διέλυσε τον αρραβώνα του το 2018, δέκα χρόνια την πρόταση γάμου που της είχε κάνει. Σε συνέντευξή της το 2023, η ίδια είχε πει: «Πιστεύω ότι η θετική στάση και η προοπτική της ζωής μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή και μερικές φορές τον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι τη ζωή. Το να ζεις στο παρόν, να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή και να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους που έχουν σημασία για σένα είναι πολύ σημαντικό».

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr, Instagram)

Πηγή: skai.gr

