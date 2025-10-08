Αντζελίνα Ζολί: Πουλάει τα σπίτια στις ΗΠΑ και ετοιμάζεται για μετανάστευση

Σε μια νέα φάση της ζωής της φαίνεται να εισέρχεται η Αντζελίνα Τζολί, καθώς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Us Weekly, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός σχεδιάζει να αποκτήσει σπίτια σε τρεις διαφορετικές περιοχές του κόσμου: την Καμπότζη, τη Γαλλία και την Αφρική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ηθοποιός θεωρεί πως ήρθε η στιγμή για μια μεγάλη αλλαγή, καθώς τα μικρότερα παιδιά της ενηλικιώνονται τον Ιούλιο.

«Είναι μέρη που έχουν ξεχωριστή σημασία για εκείνη», ανέφερε πηγή στο Us Weekly.

«Διατηρεί στενές φιλίες σε όλες αυτές τις περιοχές, ανθρώπους που θεωρεί οικογένειά της», πρόσθεσε.

Η επιθυμία της Τζολί να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι καινούργια. Το 2019 είχε δηλώσει στο Harper’s Bazaar: «Θα ήθελα πολύ να ζήσω στο εξωτερικό και θα το κάνω μόλις τα παιδιά μου γίνουν 18. Αυτή τη στιγμή, πρέπει να λαμβάνω υπ' όψιν το πού επιλέγει να ζει ο πατέρας τους».

Παρότι το ζευγάρι χώρισε το 2016, η δικαστική τους διαμάχη διήρκεσε οκτώ χρόνια και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε μόλις το 2024.

Ωστόσο, οι δυο τους συνεχίζουν να βρίσκονται στα δικαστήρια εξαιτίας του περιβόητου οινοποιείου Château Miraval, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Άλλη πηγή ανέφερε πως, αν και η Τζολί εξακολουθεί να αγαπά το Λος Άντζελες, νιώθει πως «ο κύκλος της εκεί έχει κλείσει» και είναι έτοιμη για το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή της. Όπως επισημαίνεται, «θα πηγαινοέρχεται στο Λος Άντζελες για επαγγελματικούς λόγους, αλλά δε θα το θεωρεί πλέον μόνιμη βάση της».

Η ηθοποιός σχεδιάζει να στραφεί πιο ενεργά στη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Ήδη από τον Αύγουστο του 2025, το Page Six είχε αποκαλύψει αποκλειστικά ότι η Τζολί είχε βγάλει προς πώληση τη βίλα της στην Καλιφόρνια, η οποία κάποτε ανήκε στον θρυλικό σκηνοθέτη Σεσίλ Μπ. ΝτεΜίλ και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια.

