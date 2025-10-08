Francia Raisa: Γιατί ενώ έδωσε νεφρό στη Selena Gomez δεν πήγε στον γάμο της

Τέλος στις φήμες περί ρήξης με τη Selena Gomez έβαλε η Francia Raisa, η ηθοποιός που δώρησε στην τραγουδίστρια το νεφρό της.

Η Raisa, που το 2017 δώρισε ένα από τα νεφρά της στη Gomez – η οποία πάσχει από λύκο – διέψευσε κατηγορηματικά όσα κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το ότι δήθεν είναι «θυμωμένη» ή «αηδιασμένη» με την τραγουδίστρια επειδή κάπνιζε μετά τη μεταμόσχευση.

«Με ρωτάτε για ανοησίες που κυκλοφορούν στα media. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα. Δεν γνώριζα καν ότι υπήρχαν τέτοιες φήμες. Ό,τι ακούγεται είναι απλώς φήμες. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, ούτε εγώ ούτε εκείνη μιλάμε για το θέμα».

Πρόσθεσε ότι είχε ενημερωθεί για το σχετικό δημοσίευμα μέσω του TMZ, αλλά τότε εργαζόταν και δεν είχε σχολιάσει.

«Ίσως κάποια μέρα να μιλήσουμε για όλα αυτά», κατέληξε.

Η φιλία των δύο γυναικών είχε περάσει από δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα μια συνέντευξη της Gomez στο Rolling Stone το 2022, όπου αποκάλεσε την Taylor Swift «τη μόνη της φίλη στη βιομηχανία».

Η Raisa τότε σχολίασε πως αυτό είναι «ενδιαφέρον» σε ανάρτηση στο Instagram – σχόλιο που στη συνέχεια διέγραψε.

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2023, η Gomez την αποκάλεσε «καλύτερή της φίλη», ενώ σε συνέντευξή της δήλωσε πως «δεν θα χρωστάω ποτέ σε κανέναν περισσότερο από ό,τι στη Francia».

Οι φήμες για προβλήματα στις σχέσεις τους, φούντωσαν ξανά όταν ο πατέρας της Raisa, Renán Almendárez Coello, ισχυρίστηκε ότι η κόρη του είχε τσακωθεί με την Gomez επειδή έπινε αλκοόλ μετά τη μεταμόσχευση.

Παρά την απουσία της Raisa από τον γάμο της Gomez στην Καλιφόρνια, στις 27 Σεπτεμβρίου, η ίδια δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για εκείνη. Έχει τη δική της ζωή και είναι πλέον δισεκατομμυριούχος. Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να κάνω αυτό το δώρο».

Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλές διασημότητες, όπως η Taylor Swift, ο Steve Martin, ο Paul Rudd, η Nina Dobrev και ο Ed Sheeran.

Πηγή: skai.gr

