Ζωάκια που "τραγουδούν" μαζί με τα αφεντικά τους. Δεν περιμέναμε να το δούμε και σε βίντεο celebrity. Κι όμως. Ο Gupsy, το σκυλάκι που έχει υιοθετήσει ο Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas) εδώ και έξι μήνες, τρελαίνεται να ακούει τη φωνή του και παλεύει να ακολουθήσει τον ρυθμό.

Ο Ισπανός σούπερ σταρ παρουσιάζει αυτή την περίοδο στη Μαδρίτη το μιούζικαλ Gupsy! Εξ' ου και το όνομα του σκύλου, αφού μπήκε στη ζωή του την περίοδο που έκανε την προετοιμασία για αυτή τη δουλειά.

«Gypsy, το σκυλάκι μας, ήρθε στη ζωή μας ακριβώς όταν ξεκινούσαμε τις πρόβες για το μιούζικαλ "Gypsy". Ήταν μόλις δύο μηνών και έχει μεγαλώσει ανάμεσα σε χορεύτριες, τραγουδιστές, ηθοποιούς και μουσικούς. Έτσι, πού και πού, ενθουσιάζεται κι αρχίζουμε να τραγουδάμε μαζί. Και για εκείνο θα είναι δύσκολο να αποχαιρετήσει τους φίλους του από το θίασο, που ολοκληρώνουν τις παραστάσεις τους στις 25 Μαΐου στο θέατρο Nuevo Apolo της Μαδρίτης» γράφει ο ίδιος στη λεζάντα του απολαυστικού βίντεο.

