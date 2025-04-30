Τι γίνεται όταν συναντιούνται ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος σκύλος του κόσμου

Σε ένα ιδιαίτερο "ραντεβού στα τυφλά" βρέθηκαν πριν λίγες μέρες ο μεγαλύτερος (από άποψη ύψους) και ο μικρότερος σκύλος στον κόσμο. Ο τεράστιος Reginald και η μικρούλα Pearl επιδόθηκαν σε ένα μοναδικό παιχνίδι σαν δυο καλοί φίλοι, αψηφώντας τη μεγάλη διαφορά ύψους -λίγο λιγότερο από 1 μέτρο (91,56 εκατοστά για την ακρίβεια, δηλαδή περίπου όσο ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ ή μια κιθάρα).

Ο Reginald, ο 7χρονος γερμανικός μολοσσός, από το Αϊντάχο, έχει ύψος 1,007 μέτρο (από τη ράχη έως το πάτωμα) και είναι κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες για τον υψηλότερο εν ζωή (αρσενικό σκύλο).

Η μικροσκοπική Pearl από την άλλη, το 4 ετών τσιουάουα από τη Φλόριντα, έχει ύψος μόλις 9,14 εκατοστά και είναι επίσης κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες, για τον πιο κοντό, όμως, σκύλο.

Οταν γεννήθηκε ο Reginald, ήταν το μικρότερο κουτάβι σε σχέση με τα "αδέρφια" του και ο ιδιοκτήτης του, ο Sam, ερωτεύτηκε με τη μια τον μικρούλη γερμανικό μολοσσό. Παρ' όλο που δεν είχε ποτέ μέχρι τότε μεγάλα σκυλιά, υπήρχε κάτι ελκυστικό στο να βλέπει το μικροσκοπικό κουτάβι να μεγαλώνει και να εξελίσσεται σε έναν τεράστιο, τρυφερό καλύτερο φίλο- μόνο που ο Sam δεν είχε ιδέα πόσο μεγάλος θα γινόταν ο Reginald.

"Από τη στιγμή που τον πήρα μέχρι να γίνει περίπου, θα έλεγα ενάμιση έτους, απλά μεγάλωνε, σαν να μην σταματούσε να μεγαλώνει", είπε ο Sam. "Όλοι έλεγαν ότι είναι πολύ ψηλός. Δεν έχουμε συναντήσει ποτέ άλλο σκύλο που να είναι ψηλότερος από αυτόν". Και παρά το τεράστιο μέγεθός του η ψυχή του είναι ενός κουταβιού, λέει ο Sam. "Συμπεριφέρεται σαν μικρό παιδάκι. Είναι πολύ παιχνιδιάρης και πολύ 'ομιλητικός', θα πει τι θέλει, όταν το θέλει".

Η οικογένεια του Sam έχει ακούσει τα πάντα όσον αφορά τον Reginald: πόσο μεγάλες είναι οι ακαθαρσίες του (δεν θέλετε να ξέρετε), αν του βάζουν σέλα (όχι), αν τον καβαλάνε (όχι), αν κοιμάται στο κρεβάτι μαζί τους (παραδόξως, ναι).

"Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του να έχω έναν πολύ ψηλό σκύλο είναι ότι δεν χρειάζεται να σκύψω για να τον χαϊδέψω, είναι ακριβώς στο ύψος του χεριού μου" λέει αστειευόμενος ο Sam. "Το πρόσωπό μου δεν είναι ποτέ στεγνό, γιατί το γλείφει συνέχεια και η καρδιά μου είναι πάντα γεμάτη, γιατί είναι κομμάτι της".

Ετσι, ο Sam δεν ανησύχησε στη σκέψη ότι ο Reginald θα ερχόταν σε επαφή με την Pearl, τον πιο μικρό σκύλο στον κόσμο η οποία, όπως και ο τεράστιος γερμανικός μολοσσός, απολαμβάνει να είναι το επίκεντρο της προσοχής.

Οι ιδιοκτήτες της, το ζευγάρι Semler, λατρεύουν τη μικρόσωμη φασιονίστα Pearl με το μόλις 9,14 εκατοστών ύψος. Ύστερα από προβλήματα που αντιμετώπισαν με την υγεία τους, ο γιατρός τούς συνέστησε να μοιραστούν την αγάπη και τη φροντίδα τους με έναν σκύλο και η Vanessa αισθάνθηκε από την πρώτη στιγμή μια σύνδεση με τη μικρούλα Pearl.

"Έχει μικρό μέγεθος, αλλά μεγάλη προσωπικότητα" λέει η Vanesa.

"Για ορισμένους ανθρώπους σαν εμένα, που δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά, οι σκύλοι αποτελούν πραγματικό μέλος της οικογένειας και αυτό είναι πολύ σημαντικό" είπε. "Πιστεύω ακράδαντα ότι οι άνθρωποι που αγαπούν και νοιάζονται για τα ζώα, αγαπούν και νοιάζονται και για τους ανθρώπους".

Και η οικογένεια Semler νοιάζεται πραγματικά για την Pearl- αρκεί να δει κανείς τα ρούχα της.

Αυτό το μικροσκοπικό σκυλάκι έχει τεράστια αγάπη για τη μόδα- φοράει πάντα αξιολάτρευτα ρούχα, μερικές φορές με γυαλιά ηλίου ή καπέλο.

"Η γκαρνταρόμπα της Pearl, νομίζω, είναι μεγαλύτερη από τη δική μου", λέει η Vanesa. "Λατρεύει τα ρούχα, νομίζω επειδή πάντα κρυώνει."

"Στην πραγματικότητα επιλέγει τι θέλει να φορέσει κάθε μέρα, και είναι πραγματικά αστείο για μένα, γιατί έτσι μπορώ να διακρίνω τι διάθεση έχει εκείνη την ημέρα."

Επίσης, όπως λέει η Vanesa, η Pearl παρά το μικρό της μέγεθος είναι εξαιρετικά φωνακλού - όχι με τον τρόπο που κλαψουρίζουν, κάποια άλλα τσιουάουα. Περιγράφει την προσωπικότητά της σαν αγελάδα, που πάντα βογκάει ή ροχαλίζει, και της αρέσει να τρέχει στις κάμερες όπου ποζάρει σαν μοντέλο για να βγει φωτογραφίες.

"Είναι πολύ απαιτητική. Είναι δυνατή και ισχυρογνώμων και μπορεί να σου πει τι θέλει.".

Οπως και ο Reginald, έτσι και η Pearl είναι καλόκαρδη και η Vanesa ξέρει πως η σκυλίτσα της δεν έχει πρόβλημα να συναντήσει μεγαλύτερους σκύλους, λόγω της "μεγάλης της προσωπικότητας".

"Οταν η Pearl συναντάει μεγαλύτερους σκύλους, είναι πολύ φιλική. Νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθός της" είπε.

Για να αποφύγουν να βάλουν τον Reginald στο αεροπλάνο, η συνάντηση έγινε στο σπίτι της οικογένειας Johnson στο Αϊντάχο, μεταξύ 4-5 Απριλίου.

Από την πρώτη στιγμή ο μολοσσός και το τσιουάουα άρχισαν να μυρίζουν το ένα το άλλο με ενθουσιασμό και να κουνάνε τις ουρές τους.

"Είναι μεγάλος σκύλος, αλλά θέλει να σου δώσει φιλιά!" είπε η Vanesa στην Pearl, καθώς εκείνη και ο Sam κρατούσαν τα κουτάβια τους και γελούσαν καθώς τα σκυλιά τους τα βρήκαν αμέσως.

Η Vanesa και ο Sam τοποθέτησαν τα σκυλιά τους πάνω στον καναπέ μαζί. Η Pearl έτρεχε πέρα δώθε πάνω στα γιγάντια πόδια του Reginald, σαν να ήταν ένα μεγάλο αρκουδάκι.

Εχουν περισσότερες ομοιότητες μεταξύ τους παρά διαφορές, αναφέρει ο Sam. "Πολλοί πιστεύουν ότι μόνο οι μικροί σκύλοι φορούν ρούχα, αλλά και ο Reginald έχει ένα κάρο πουλόβερ."

H Vanesa συμφώνησε: Μοιάζουν πολύ, σε πολλά.

