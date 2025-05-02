Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επτάψυχη γάτα επέζησε από πτώση σε φαράγγι βάθους 115 μέτρων στη Γιούτα - Το ζευγάρι που την είχε μαζί σκοτώθηκε

H γάτα, στην οποία δόθηκε το όνομα Mirage βρέθηκε σε ένα μαύρο κλουβί μεταφοράς που άντεξε στην πτώση, ανακοίνωσε η φιλοζωική οργάνωση που τη διέσωσε

γατα

Μια γάτα περίπου 12 ετών απέδειξε ότι είναι επτάψυχη καθώς βγήκε ζωντανή μετά την πτώση της σε φαράγγι βάθους 115 μέτρων στις δυτικές ΗΠΑ.

Δυστυχώς, το ζευγάρι που την είχε μαζί του σκοτώθηκε, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος προστασίας των ζώων που τη διέσωσε και την περιθάλπει.

Η γάτα βρέθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτη και διασώθηκε στο Μπράις Κάνιον, στο ομώνυμο Εθνικό Πάρκο της πολιτείας Γιούτα. Δίπλα της ήταν τα άψυχα σώματα αυτών που την είχαν μαζί.

Οι δύο νεκροί αναγνωρίστηκαν ως ο 45χρονος Μάθιου Νάνεν και η 58χρονη Μπέιλι Κρέιν, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη, το οποίο διευκρίνισε ότι το ζευγάρι σκοτώθηκε μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης.

Η φροντίδα της γάτας, στην οποία έχει δοθεί τώρα το όνομα «Mirage», ανατέθηκε από τις αρχές στην Best Friends Animal Society. «Πονούσε λίγο, αλλά ήταν φιλική όταν την εξέτασαν, και έπινε και έτρωγε τελείως μόνη της», σύμφωνα με την οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ γάτα Ζώα τραγωδία Φαράγγι Πτώση Ειδήσεις Γιούτα ζευγάρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark