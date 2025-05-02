Μια γάτα περίπου 12 ετών απέδειξε ότι είναι επτάψυχη καθώς βγήκε ζωντανή μετά την πτώση της σε φαράγγι βάθους 115 μέτρων στις δυτικές ΗΠΑ.

Δυστυχώς, το ζευγάρι που την είχε μαζί του σκοτώθηκε, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος προστασίας των ζώων που τη διέσωσε και την περιθάλπει.

Meet Mirage, the senior cat who survived a nearly 400-foot fall in Bryce Canyon National Park. Best Friends Animal Society is calling her a miracle.



Read more here: https://t.co/orLNTADt3g pic.twitter.com/SemrJuLJaR — ABC4 News (@abc4utah) May 1, 2025

Η γάτα βρέθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτη και διασώθηκε στο Μπράις Κάνιον, στο ομώνυμο Εθνικό Πάρκο της πολιτείας Γιούτα. Δίπλα της ήταν τα άψυχα σώματα αυτών που την είχαν μαζί.

Οι δύο νεκροί αναγνωρίστηκαν ως ο 45χρονος Μάθιου Νάνεν και η 58χρονη Μπέιλι Κρέιν, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη, το οποίο διευκρίνισε ότι το ζευγάρι σκοτώθηκε μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης.

Η φροντίδα της γάτας, στην οποία έχει δοθεί τώρα το όνομα «Mirage», ανατέθηκε από τις αρχές στην Best Friends Animal Society. «Πονούσε λίγο, αλλά ήταν φιλική όταν την εξέτασαν, και έπινε και έτρωγε τελείως μόνη της», σύμφωνα με την οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

