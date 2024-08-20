Antonio Banderas- Melanie Griffith: Η κόρη τους Stella αρραβωνιάστηκε τον παιδικό της έρωτα

Οι χαρές στα σπίτια του Antonio Banderas και της Melanie Griffith είναι μεγάλες και μόλις ξεκίνησαν γιατί έρχεται γάμος! Η 27χρονη κόρη τους και επίσης ηθοποιός Stella Banderas Griffith μόλις αρραβωνιάστηκε και οι διάσημοι γονείς της πετάνε από τη χαρά τους.

Η Stella και ο μέλλων σύζυγός της Alex Gruszynski έχουν μια ιστορία αγάπης βγαλμένη αν όχι από ταινία, σίγουρα από κάποιο παραμύθι. Γνωρίστηκαν στο νηπιαγωγείο και από την πρώτη στιγμή έγιναν αχώριστοι.

