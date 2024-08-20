3 ζώδια που μπορεί να σας αφήσουν στα σκαλιά της εκκλησίας

Αν μόλις μπήκατε σε σχέση και είστε τόσο ερωτευμένη που σκέφτεστε ήδη γάμους, αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο ζώδιο του συντρόφου σας, καθώς ορισμένα ζώδια είναι πιο επιρρεπή να ακυρώσουν το γάμο τους, ακόμη και την τελευταία στιγμή. Ορισμένα ζώδια δυσκολεύονται με τις δεσμεύσεις και, παρά την αγάπη που νιώθουν, μπορεί να φτάσουν στην απόφαση να μην προχωρήσουν με την τελετή. Ο λόγος για τον Καρκίνο, τον Δίδυμο, τον Κριό και τον Τοξότη.

Κριός

Ο Κριός είναι γεμάτος ενέργεια και συχνά ξεκινά νέες δραστηριότητες με ενθουσιασμό, αλλά έχει την τάση να χάνει το ενδιαφέρον του γρήγορα. Παρόλο που είναι ρομαντικός και πιστεύει στην αληθινή αγάπη, μπορεί να βρει τη σχέση του κουραστική αν χάσει την αρχική σπίθα. Όταν τα πράγματα γίνουν πιο σοβαρά και περίπλοκα, δεν αποκλείεται να αποφασίσει ξαφνικά να αποσυρθεί.

Δίδυμος

Ο Δίδυμος αγαπά τη διασκέδαση και την ανεμελιά και είναι γνωστός για την τάση του να φλερτάρει και να ζει έντονα. Ενώ μπορεί να πει το «ναι» σε έναν γάμο όταν ερωτευτεί, είναι πιθανό να μετανιώσει αργότερα, κυρίως αν αισθανθεί περιορισμένος και ανησυχήσει για την απώλεια της ελευθερίας του. Αν η δέσμευση αρχίσει να τον καταπιέζει, μπορεί να απομακρυνθεί γρήγορα.

Τοξότης

Η ελευθερία είναι αδιαμφισβήτητα ζωτικής σημασίας για τον Τοξότη. Όταν νιώσει ότι η σχέση του περιορίζει τις επιλογές του για περιπέτειες και ταξίδια, μπορεί να αντιδράσει έντονα. Η αίσθηση καταπίεσης μπορεί να τον κάνει να απομακρυνθεί, με το γάμο να μοιάζει με φυλακή στα μάτια του. Εάν περιμένετε τον Τοξότη στα σκαλιά της εκκλησίας και δεν τον βλέπετε, ίσως να τον βρείτε να απολαμβάνει cocktails κάπου μακριά από την τελετή.

