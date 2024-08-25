Λογαριασμός
Αντετοκούμπο: Στην Παύλιανη για τον γάμο του manager του Ηλία Πάνου - Δείτε φωτογραφίες

O Έλληνας ΝΒΑer βρίσκεται στην Παύλιανη Λαμίας για το γάμο του manager του Ηλία

Αντετοκούμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδελφό του Θανάση και κοντινούς φίλους απολαμβάνει το απόγευμα του στη "Vasilikia Mountain Farm & Retreat", κατάλυμα στην Παύλιανη.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο αγαπημένος Έλληνας μπασκετμπολίστας Γιάννης, τιμά τον φίλο και συνεργάτη του Ηλία Πάνου ο οποίος παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Γεωργία Κωσταρά, στο «Κτήμα Βασιλικιά».

Αντετοκούμπο

