Πωλείται το σπίτι που έμενε η Μέγκαν Μαρκλ ως ηθοποιός, πριν γνωρίσει τον Χάρι - Φωτογραφίες

Παλάτι δεν είναι, αλλά σίγουρα είναι μία πολύ ωραία μονοκατοικία στο Τορόντο

Το σπίτι που έμενε η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) στο Τορόντο του Καναδά - όντας ακόμα κοινή θνητή και ενώ δούλευε - ως ηθοποιός στο "Suits", πωλείται για 1,9 εκατομμύρια δολάρια. 

Η δούκισσα του Σάσεξ νοίκιαζε το σπίτι για περίπου δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δραματικής σειράς ενώ έζησε εκεί την αρχή της γνωριμίας της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2016. 

Μάλιστα, το σπίτι αυτό κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του πρίγκιπα Χάρι, καθώς - σύμφωνα με τα απομνημονεύματά του - πέρασε εκεί τις πρώτες μέρες γνωριμίας με τη Μέγκαν.

Ένα χρόνο αργότερα μετακόμισε στο Λονδίνο και τον Μάιο του 2018, παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου. 

Παλάτι δεν είναι, αλλά...

Το σπίτι βρίσκεται στη γειτονιά Seaton Village, στην καρδιά του Τορόντο και - πριν μετακομίσει στη Βρετανία - η Mέγκαν ζούσε εκεί με τα σκυλιά της Bogart και Guy.

Το διώροφο οίκημα διαθέτει τρία πολυτελή υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, μία αίθουσα κινηματογράφου, δύο γκαράζ και κήπο στο πίσω μέρος.

 Από το καλοκαίρι του 2021, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ ζουν μια ήσυχη ζωή στην Καλιφόρνια με τα δύο τους παιδιά έχοντας αγοράσει μια ονειρεμένη έπαυλη αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι
