Άννα Γουίντουρ: «Είμαι η Μιράντα Πρίστλεϊ» – Από τη Vogue...στον «Διάβολο που φοράει Prada»

Η Άννα Γουίντουρ, η πιο ισχυρή γυναίκα της παγκόσμιας μόδας, «σπάει» μια παράδοση δεκαετιών και γίνεται για πρώτη φορά η ίδια το πρόσωπο του εξωφύλλου της «Vogue». Για περισσότερα από 130 χρόνια, η «Βίβλος της Μόδας» φιλοξενούσε στο εξώφυλλό της πρόσωπα από τον χώρο της showbiz, της πολιτικής και της υψηλής κοινωνίας. Αυτή τη φορά, όμως, το περιοδικό έκανε την ανατροπή, βάζοντας στο επίκεντρο μια γυναίκα από τον ίδιο του τον πυρήνα.

Με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά ηλίου και φορώντας Manolo Blahnik, η 76χρονη Βρετανίδα, που υπηρέτησε ως αρχισυντάκτρια της «Vogue» για 37 χρόνια, γράφει ιστορία ως το πρώτο στέλεχος του περιοδικού που εμφανίζεται στο εξώφυλλό του. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με την επιστροφή της εμβληματικής ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada», με τη συνέχεια να αναμένεται μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Στο εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου, η Γουίντουρ ποζάρει δίπλα στη Μέριλ Στριπ, η οποία επιστρέφει στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ, της αυστηρής και επιβλητικής αρχισυντάκτριας του φανταστικού περιοδικού Runway. Ο χαρακτήρας, βασισμένος στο βιβλίο της Λόρεν Γουάισμπεργκερ, πρώην ασκούμενης στη Vogue, είχε από την αρχή συνδεθεί έντονα με την προσωπικότητα της Γουίντουρ, πυροδοτώντας αμέτρητες συζητήσεις γύρω από το πόσο «φανταστικός» ήταν τελικά.

Για χρόνια, η ίδια απέφευγε να σχολιάσει αυτές τις συγκρίσεις. Όταν το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2003, είχε αποστασιοποιηθεί πλήρως, ενώ σύμφωνα με φήμες είχε ενοχληθεί με κάποια σχόλια. Ωστόσο, το 2006, στην πρεμιέρα της ταινίας, εμφανίστηκε φορώντας Prada, σε μια κίνηση που πολλοί θεώρησαν έμμεση απάντηση.

Σήμερα, το νέο εξώφυλλο της «Vogue» μοιάζει να επιβεβαιώνει αυτό που ο κόσμος της μόδας πίστευε εδώ και χρόνια: ότι η Άννα Γουίντουρ αποτέλεσε την έμπνευση -και ίσως το πρότυπο- για τη Μιράντα Πρίστλεϊ.

«Θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή να με υποδύεται η Μέριλ, όσο μακριά κι αν είναι η Μιράντα από εμένα», δηλώνει με νόημα, προσθέτοντας: «Ποιος δεν θα θεωρούσε ότι αυτό είναι το πιο εξαιρετικό δώρο;».

Παράλληλα, η ίδια εμφανίζεται πιο συμφιλιωμένη από ποτέ με τον χρόνο και τη διαδρομή της. «Μου αρέσει η ηλικία μου. Νιώθω ζωντανή, ενθουσιασμένη και συνειδητοποιημένη όσο πάντα», αναφέρει, τονίζοντας πως η εμπειρία φέρνει ισορροπία και αποδοχή.

Η νέα αυτή εικόνα έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, καθώς η Γουίντουρ αποχώρησε από τη θέση της αρχισυντάκτριας της «Vogue» τον Ιούνιο του 2025, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της παγκόσμιας διευθύντριας περιεχομένου της Conde Nast. Τη θέση της ανέλαβε η Chloe Malle, ωστόσο η επιρροή της Γουίντουρ παραμένει καθοριστική. Και ίσως, τελικά, ο «Διάβολος που φοράει Prada» να μην ήταν ποτέ τόσο φανταστικός όσο πιστεύαμε…

Πηγή: skai.gr

