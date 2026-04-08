Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Τόπλες στην Ιαπωνία με τον Ρομέν Γαβράς - «Έριξε» το Instagram

Η Έμιλι Ρατακόφσκι αναστάτωσε τα social media με τις νέες της αποκαλυπτικές φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιαπωνία, όπου βρίσκεται μαζί με τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβράς.

Το 34χρονο μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από αισθησιακά στιγμιότυπα από το Τόκιο, δίνοντας στους followers της μια πιο προσωπική ματιά στην καθημερινότητά της. Σε μία από τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, ποζάρει τόπλες μπροστά στον καθρέφτη, καλύπτοντας το στήθος της με το χέρι της, ενώ σε άλλη εμφανίζεται φορώντας μόνο ένα μαύρο στρινγκ.

Σε διαφορετικό στιγμιότυπο, πιθανότατα τραβηγμένο από τον ίδιο τον Ρομέν Γαβράς, η Ρατακόφσκι φορά ένα λευκό μπουρνούζι, ελαφρώς ανοιχτό, αφήνοντας να φανεί το ντεκολτέ της. Η ανάρτησή της περιλάμβανε επίσης πιο «καλλιτεχνικές» λήψεις, αλλά και στιγμές χαλάρωσης, με την ίδια να κρατά ποτό και να ποζάρει παιχνιδιάρικα μπροστά στον φακό.

Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε μια ιαπωνική σημαία και έγραψε: «Μου έλειψες! Σ’ αγαπάω!», επιβεβαιώνοντας τη θετική της διάθεση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η σχέση της με τον 44χρονο Γάλλο σκηνοθέτη έγινε επίσημη στο Instagram τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγες ημέρες μετά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες από ρομαντικό δείπνο. Το ζευγάρι είχε συνδεθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο, όταν εθεάθη να φιλιέται στη Νέα Υόρκη.

Στο παρελθόν, η Έμιλι Ρατακόφσκι έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα και για την προσωπική της ζωή, με σύντομες σχέσεις με τον Χάρι Στάιλς, τον Shaboozey και τον κωμικό Έρικ Αντρέ.

Παρά τη δημοσιότητα γύρω από τις σχέσεις της, η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν αποτελεί προτεραιότητά της η εύρεση συντρόφου. Μιλώντας στο podcast «Modern Love» των New York Times, είχε τονίσει πως διαχειρίζεται μόνη της τις περισσότερες πτυχές της ζωής της. «Φροντίζω τον γιο μου, το σπίτι μου, το πρόγραμμά μου και την καριέρα μου. Το οικονομικό βάρος πέφτει σε εμένα», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι βρίσκει στήριξη κυρίως μέσα από τους φίλους της.

Πηγή: skai.gr

