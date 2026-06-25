Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο Λάιονελ Ρίτσι, όταν αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη συναυλία του, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Ο 77χρονος σταρ εμφανιζόταν στο Grand Casino Arena, στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, στην πρώτη βραδιά της νέας κοινής περιοδείας του με τους Earth, Wind & Fire, με τίτλο «Sing A Song All Night Long». Η βραδιά, όμως, δεν ολοκληρώθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο, καθώς ο τραγουδιστής φέρεται να άρχισε να μην νιώθει καλά στη διάρκεια του προγράμματός του.

BREAKING: Lionel Ritchie concert in St Paul at Grand Casino Arena canceled mid-show. Ritchie sat down on stage during “Dancing on the Ceiling”, said he felt dizzy. Performed one more song at piano, “Three Times a Lady”, then announced unplanned intermission. Did not return. pic.twitter.com/RNalkYHnmG — Patrick Kessler (@PatKessler) June 25, 2026

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο διάσημος καλλιτέχνης είχε ήδη δείξει σημάδια δυσφορίας, ενώ ερμήνευε το «Dancing On The Ceiling», λέγοντας στο κοινό ότι ένιωθε ζάλη. Μάλιστα, χρειάστηκε να καθίσει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, συνεχίζοντας πάντως να τραγουδά, προτού περάσει στο πιάνο για το «Three Times A Lady».

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ανακοίνωσε ένα απρόσμενο διάλειμμα και αποχώρησε από τη σκηνή, ζητώντας από το κοινό να περιμένει. Τα μέλη της μπάντας του παρέμειναν αρχικά στις θέσεις τους, όμως στη συνέχεια αποχώρησαν και εκείνα. Μετά από μισή ώρα συνεργάτης του τραγουδιστή επέστρεψε στη σκηνή και ενημέρωσε τους θεατές ότι ο Λάιονελ Ρίτσι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει, καθώς δεν αισθανόταν καλά.

Just watched Lionel Ritchie have to sit down, start talking about feeling dizzy and having a stroke, and then after a 40 minute intermission they said the show was cancelled 😬 pic.twitter.com/T7BpRTAl6m — V (@Vtheraccoon) June 25, 2026

Όπως ήταν φυσικό, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους εξέφρασαν την ανησυχία τους στα social media, με βίντεο από τη συναυλία να δείχνουν τον καλλιτέχνη να κινείται με δυσκολία σε ορισμένα σημεία της εμφάνισής του. Παρά την αδιαθεσία του, ο Ρίτσι φέρεται να προσπάθησε να συνεχίσει όσο μπορούσε, κάτι που πολλοί θαυμαστές του σχολίασαν με συγκίνηση.

Η συναυλία στο Σεντ Πολ ήταν η πρεμιέρα της περιοδείας του με τους Earth, Wind & Fire, οι οποίοι είχαν ανοίξει τη βραδιά με το δικό τους πρόγραμμα. Η περιοδεία είναι προγραμματισμένο να συνεχιστεί σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής μέχρι τα μέσα Αυγούστου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η αδιαθεσία του Ρίτσι θα επηρεάσει τις επόμενες εμφανίσεις.

NEW: Lionel Richie leaves stage after falling ill on opening night of his joint tour with Earth, Wind & Fire in St. Paul, with the show ending early as a result.



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Πηγή: skai.gr

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