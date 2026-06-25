Η Μαντόνα ξέρει καλά πώς να γίνεται θέμα συζήτησης και η νέα της εμφάνιση στο Παρίσι δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ» απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, την ώρα που έβγαινε από το ξενοδοχείο της, φορώντας ένα ιδιαίτερα κοντό μπλε μίνι φόρεμα που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Ωστόσο, η εμφάνισή της έκρυβε και κάποιες εκπλήξεις… Καθώς περπατούσε προς το αυτοκίνητό της, το μπροστινό μέρος του φορέματός της άρχισε να ανεβαίνει, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν και πράγματα που δεν επιθυμούσε. Η ίδια, πάντως, δεν έδειξε να αντιλαμβάνεται το στιλιστικό απρόοπτο και συνέχισε την πορεία της με απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Όπως συνηθίζει, η Μαντόνα κινήθηκε ανάμεσα στην υπερβολή, τη θεατρικότητα και τη μόδα, επιλέγοντας μια εμφάνιση που σχολιάστηκε έντονα από τους φωτογράφους και τα διεθνή μέσα. Η παρουσία της στο Παρίσι έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας για την ίδια, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει το «παρών» σε σημαντικά fashion events. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, εμφανίστηκε στο σόου του Saint Laurent με κόκκινο δαντελένιο μίνι φόρεμα και ροζ γόβες, στην πρώτη σειρά μαζί με ονόματα όπως η Kate Moss, ο Rami Malek, η Charli XCX και ο Austin Butler.

Την ίδια ώρα, η ποπ σταρ ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, «Confessions II», το οποίο αναμένεται στις 3 Ιουλίου και θεωρείται συνέχεια του εμβληματικού «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μαντόνα έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει και μια νέα παγκόσμια περιοδεία, θέλοντας να αποδείξει ότι η ενέργεια και η διάθεσή της για τη σκηνή παραμένουν αμείωτες.

Πηγή: skai.gr

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