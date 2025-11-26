Αν είναι ο Μπάτμαν κοντά σου, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος

Η ανθρώπινη συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους φαίνεται να βελτιώνεται όταν υπάρχει κάποιος ντυμένος ως ο υπερήρωας Μπάτμαν, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας Φραντσέσκο Πανίνι του Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου. Στο πλαίσιο του πειράματος, οι ερευνητές τοποθέτησαν έναν άνδρα μεταμφιεσμένο σε Μπάτμαν σε βαγόνι του μετρό, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η παρουσία του επηρεάζει τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιβατών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το «φαινόμενο του Μπάτμαν» είναι υπαρκτό. Οι επιβάτες ήταν αισθητά πιο εξυπηρετικοί μεταξύ τους όταν ο υπερήρωας βρισκόταν στον χώρο.

Συγκεκριμένα, η απρόσμενη εμφάνιση ενός ανθρώπου ντυμένου ως Μπάτμαν ενθαρρύνει τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά και τις πράξεις βοήθειας προς τους άλλους.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, μια γυναίκα που φαινόταν έγκυος επιβιβάστηκε σε βαγόνι του μετρό στο Μιλάνο. Οι ερευνητές παρακολούθησαν πόσοι συνεπιβάτες προσφέρθηκαν να της παραχωρήσουν τη θέση τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Η διαδικασία επαναλήφθηκε, αυτή τη φορά με την ταυτόχρονη παρουσία ενός άνδρα μεταμφιεσμένου σε Μπάτμαν, ο οποίος μπήκε στο τρένο από άλλη πόρτα.

Συνολικά, εξετάστηκαν 138 επιβάτες, με τα ευρήματα να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όταν ο Μπάτμαν βρισκόταν στο βαγόνι, το 67% των επιβατών προσέφερε τη θέση του στην έγκυο γυναίκα. Χωρίς την παρουσία του υπερήρωα, το ποσοστό περιορίστηκε στο 37%.

Επιπλέον, το 44% όσων παραχώρησαν τη θέση τους δήλωσαν αργότερα ότι δεν είχαν καν συνειδητοποιήσει πως ο Μπάτμαν ήταν παρών. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ένα «πρότυπο επίγνωσης που προκαλείται από μια διαταραχή στη ρουτίνα μπορεί να μεταδίδεται κοινωνικά».

Η μελέτη εστιάζει στο κατά πόσο ένα απροσδόκητο γεγονός, όπως η παρουσία ενός ατόμου ντυμένου ως Μπάτμαν, μπορεί να ενισχύσει τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά, διαταράσσοντας τη ρουτίνα και αυξάνοντας την προσοχή στην παρούσα στιγμή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

