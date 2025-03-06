Η κόρη του Τζον Τραβόλτα, Έλλα, υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο Storm Models στο Λονδίνο. Πρόκειται για το πρακτορείο που ανακάλυψε την Κέιτ Μος. Η νέα ατζέντισσα της Ella, Paula Karaiskos, επιβεβαίωσε την είδηση, λέγοντας ότι είναι «περήφανη» που εκπροσωπεί πλέον την 24χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανακοινώνοντας τα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Paula έγραψε: «Έχει μια διαφημιστική καμπάνια που ξεκινάει αυτή την άνοιξη, καθώς και μια νέα ταινία αυτό το καλοκαίρι. Παρακολουθήστε την…».

Η κόρη του John Travolta έχει κάνει σημαντικά βήματα στην καριέρα της και ο πατέρας της είναι περήφανος για την ίδια. Μάλιστα, ο διάσημος ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο της κόρης του από την Εβδομάδα Μόδας στη Νέα Υόρκη: «Τόσο περήφανος για το ντεμπούτο της Ella».

Η Ella δήλωσε για τη νέα της καριέρα στη μόδα: «Μου αρέσει γιατί είναι πολύ δημιουργική. Όταν ήμουν παιδί, όπως και πολλά άλλα κορίτσια, μου άρεσε να μακιγιάρομαι, να ντύνομαι με διάφορα ρούχα... Όταν μεγάλωσα, σταμάτησα να δίνω σημασία σε αυτό».

Μιλώντας στο ισπανικό περιοδικό «Mujerhoy», πρόσθεσε: «Ωστόσο, μετά άρχισα να ενδιαφέρομαι ξανά γι' αυτήν με διαφορετικό τρόπο, περισσότερο από θαυμασμό για τη δημιουργικότητα».

Η Ella είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Έχασε με τραγικό τρόπο τον μεγαλύτερο αδελφό της, τον Jett, όταν ήταν μόλις εννέα ετών, αφού έπαθε κρίση και έπεσε με το κεφάλι του στην μπανιέρα.

Δυστυχώς, λίγα χρόνια μετά, η ίδια θα βίωνε άλλη μια απώλεια. Η μητέρα της, η διάσημη ηθοποιός Kelly Preston, θα πέθαινε από καρκίνο του μαστού το 2020.

Η Έλλα ξεκίνησε την καριέρα της το 2009, αμέσως μετά τον θάνατο του αδερφού της, όταν απέκτησε έναν ρόλο στην ταινία «Old Dogs» (μαζί με τους γονείς της, τους Robin Williams, Matt Dillon, Justin Long, Seth Green, Rita Wilson, Dax Shepard, Lori Loughlin και Bernie Mac).

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», είπε στον πατέρα της ότι ήθελε να παίξει σε ταινία σε ηλικία επτά ετών και εκείνος το έκανε να συμβεί, προτείνοντάς την σε διάφορους σκηνοθέτες.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο αστυνομικό θρίλερ «The Poison Rose» το 2019, στο οποίο έπαιξε και ο μπαμπάς της, πριν πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Get Lost».

Στο παρελθόν είχε δηλώσει στο «People» ότι η αγάπη της για την ερμηνεία ξεκίνησε από μικρή ηλικία, η οποία προήλθε από το γεγονός ότι μεγάλωσε με τους διάσημους γονείς της. «Από πολύ μικρή, μου άρεσε να παίζω, να τραγουδάω, να χορεύω και να δίνω παραστάσεις στο σπίτι για την οικογένεια και τους φίλους μου», είχε αποκαλύψει η ίδια.

Ella and John Travolta pose for photos at the #AcademyMuseumGala. ✨ pic.twitter.com/G0i3rQDQ8n — Variety (@Variety) October 20, 2024

Όσον για τον πατέρα της, η Ella αναφέρει: «Είναι ο καλύτερος μέντορας που υπήρξε ποτέ. Οι γονείς μου ό,τι κι αν επέλεγα να κάνω, θα με υποστήριζαν».

Πηγή: skai.gr

