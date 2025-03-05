Η Κέιτ Γουίνσλετ έμεινε με πολλούς μώλωπες μετά τα γυρίσματα μιας ερωτικής σκηνής με τον συμπρωταγωνιστής της, Πάτρικ Γουίλσον. Το ζευγάρι πρωταγωνίστησε μαζί το 2006 στην ταινία «Little Children» και είκοσι χρόνια μετά ο Patrick αποκάλυψε τα μυστικά των γυρισμάτων πίσω από τις σκηνές σεξ.

Μιλώντας στο podcast «It Happened In Hollywood», ο Αμερικανός ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Κέιτ ήταν τόσο άνετη και ευγενική και απλά μου είπε, ‘’Ας το κάνουμε”». Δεν υπήρξε ποτέ ούτε μια αμήχανη ή περίεργη στιγμή. Ούτε μία. Μου άρεσε πολύ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο ηθοποιός απάντησε, επίσης, στις φήμες ότι η Kate Winslet χτύπησε τον πισινό της κατά τη διάρκεια μιας σκηνής, στην οποία το ζευγάρι είχε ερωτικές περιπτύξεις κοντά σε ένα πλυντήριο. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, δεν χρησιμοποιήθηκαν σωσίες, επομένως «είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν πολλοί μώλωπες!».

«Ας το θέσουμε έτσι… Δεν έχω κάνει ξανά τέτοια σκηνή μετά το #MeToo. Αισθάνομαι λίγο σαν δεινόσαυρος όταν πρόκειται να εμφανιστώ σε τέτοιου είδους ερωτικές σκηνές», είπε χαμογελώντας.

Kate Winslet's co-star left her with 'lots of bruises' after infamous sex scene https://t.co/4BBO9WqyOW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 5, 2025

Ο Πάτρικ θυμάται ότι δείπνησε με την Κέιτ και τον τότε σύζυγό της, σκηνοθέτη Σαμ Μέντες, «απλά για να πούμε, εντάξει, θα ξεκινήσουμε αυτή την ταινία μαζί. Θα είμαστε πολύ μέσα σε αυτή».

Μιλώντας στην «Daily Mail» την εποχή της κυκλοφορίας της ταινίας, η Κέιτ εξήγησε πώς εκείνη και ο σκηνοθέτης, Τοντ Φιλντ, είχαν συζητήσει λεπτομερώς για τις συγκεκριμένες σκηνές. «Πριν διαβάσω το σενάριο δεν ήθελα να κάνω άλλες σκηνές σεξ.

Κάθε φορά που κάνω μια γυμνή σκηνή, σκέφτομαι γιατί είναι τόσο επώδυνο και τρομακτικό», ανέφερε. Ωστόσο, η ηθοποιός κατέληξε: «Μου δίνονται αυτές οι απίστευτες ευκαιρίες να παίξω αυτούς τους εμπνευσμένους και απαιτητικούς ρόλους, που αναγκαστικά πρέπει να βγάζω και τα ρούχα μου».

Ο πιο πρόσφατος ρόλος της Kate Winslet ήταν στην ταινία «Lee», όπου υποδύεται τη φωτορεπόρτερ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Λι Μίλερ, η οποία καλύπτει τον πόλεμο για το περιοδικό «Vogue».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.