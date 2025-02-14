Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ μνημονεύεται από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους ως η «βασίλισσα της αγάπης». Μιλώντας στο περιοδικό «People», ο Τιμ Μέντελσον, συν-διαχειριστής της περιουσίας της και βοηθός από το 1990 μέχρι τον θάνατό της το 2011, θυμάται πώς το ταξίδι της αγάπης ήταν ένας καθοδηγητικός φάρος στη ζωή της αείμνηστης ηθοποιού.

«Λάτρευε τον έρωτα και νομίζω τελικά, ότι ο ρόλος που ήθελε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ήταν να είναι σύζυγος. Kάτι που είναι λίγο αστείο γιατί ήταν τόσο τεράστια, τόσο εμβληματική και τόσο μεγαλοπρεπής», είπε ο Μέντελσον.

«Είχε μια βασιλική ποιότητα και μια έμφυτη γοητεία. Ήθελε πραγματικά να είναι στο πλάι ενός άνδρα...με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ρομαντισμός, πάθος δώρα. Ήταν πραγματικά η βασίλισσα της αγάπης».

Αν και η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μία αφορμή για κάποιον να γιορτάσει την αγάπη, η Τέιλορ εκτιμούσε περισσότερο τις καθημερινές εκπλήξεις και ειδικά αν αυτές περιελάμβαναν ένα κόσμημα.

Ήταν το ιδανικό δώρο για την Ελίζαμπεθ, οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Ο Ρίτσαρντ Μπάρτον προτιμούσε να μην της προσφέρει μεγάλα δώρα όταν εκείνη τα περίμενε, όπως την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ή στα γενέθλιά της αλλά όταν «η μέρα ήταν όμορφη» ή επειδή «ήταν Τρίτη», υπενθυμίζοντας πάντα ότι την αγαπούσε.

Ένα από τα πιο εμβληματικά κοσμήματα της συλλογής της ήταν το περιδέραιο La Peregrina με το πολύτιμο μαργαριτάρι σε σχήμα αχλαδιού που αγόρασε ο Μπάρτον για $37.000 ως δώρο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 1969.

Σημειώνεται ότι βρέθηκε το 1500 στον Κόλπο του Παναμά και υπήρξε γαμήλιο δώρο του Φιλίππου Β' της Ισπανίας προς την σύζυγό του, Μαίρη Τυδώρ.

Το κόσμημα παρέμεινε στην πολύτιμη συλλογή της Τέιλορ για το υπόλοιπο της ζωής της. Μετά τον θάνατό της, βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Christie's και πουλήθηκε σε άγνωστο πλειοδότη έναντι του αστρονομικού ποσού των 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

