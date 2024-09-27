Στην πασαρέλα μετά από έξι χρόνια επέστρεψε η Adriana Lima, με το 43χρονο μοντέλο να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση στην επίδειξη γυναικείων ρούχων άνοιξη/καλοκαίρι 2025 του οίκου Schiaparelli, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η τελευταία της εμφάνιση στην πασαρέλα ήταν, επίσης, για τον πρωτοποριακό ιταλικό οίκο μόδας.

«Αφού απουσίαζα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ήταν τόσο διασκεδαστικό να επιστρέψω σήμερα στην πασαρέλα», είπε το διάσημο μοντέλο. «Η επιστροφή με τους φίλους μου στο Schiaparelli το έκανε ακόμα πιο ξεχωριστό».

Η Lima -γνωστή ως μοντέλο της Victoria's Secret- έγινε τελευταία φορά πρωτοσέλιδο τον Δεκέμβριο, όταν οι θαυμαστές της έκαναν εικασίες για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί σε μια προβολή της ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes».

Ως απάντηση, η Lima ανέβασε στο Instagram μια selfie, δηλώνοντας: «Το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς μιας έφηβης, ενός δραστήριου αγοριού, ενός μικρού παιδιού που μαθαίνει να περπατάει και τριών σκύλων... Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».

Το διάσημο μοντέλο δήλωσε, επίσης, στο «Harpers Bazaar Arabia»: «Δεν είμαι 16 ετών. Ξεκίνησα να κάνω μόντελινγκ στα 16, αλλά δεν θα ξαναγίνω ποτέ 16 ετών. Είμαι 43 ετών και είμαι ευτυχισμένη. Είμαι ευτυχισμένη με τον εαυτό μου».

Επίσης, υπήρξε το πρόσωπο της Maybelline και της Chopard, ενώ έχει περπατήσει σε επιδείξεις σχεδιαστών των Anna Sui και Givenchy. Η ίδια περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα το 1997 στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με μοντέλα όπως η Naomi Campbell.

Πηγή: skai.gr

