Η Alesha Dixon φέρεται να χώρισε από τον επί 18 χρόνια σύντροφό της, Azuka Ononye. Η 46χρονη κριτής του «Britain's Got Talent», η οποία μοιράζεται τις κόρες Azura, 10 ετών, και Anaya, 4 ετών, με τον 43χρονο χορογράφο εκμυστηρεύτηκε σε φίλους της ότι η σχέση τους «τελείωσε» και πλέον είναι μόνο φίλοι.

Το ζευγάρι έκανε την τελευταία του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιούλιο του 2023, στα 30ά γενέθλια του Stormzy. Μια πηγή δήλωσε στη «Sun»: «Η Alesha λέει σε ανθρώπους του περιβάλλοντός της ότι πιστεύει ότι η σχέση τους έχει τελειώσει και θα χωρίσουν. Εκείνη και ο Azuka είναι μαζί, σχεδόν, δύο δεκαετίες, αλλά η σχέση τους έχει γίνει περισσότερο σαν φιλία.

Είναι αφοσιωμένοι γονείς για τα κορίτσια τους και θέλουν να επικεντρωθούν στο να διατηρήσουν τη σχέση τους όσο το δυνατόν πιο φιλική για το καλό τους».

Το ζευγάρι φημολογείται ότι παντρεύτηκε κρυφά το 2017, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει αν έγινε γάμος. Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006, μετά τον γάμο της Alesha με τον ράπερ MC Harvey.



