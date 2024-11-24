Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, ο Μπραντ Πιτ φάνηκε να λιποθυμάει πριν από την αναμέτρηση του Grand Prix στην πίστα του Λας Βέγκας. Ο Πιτ, πρωταγωνιστής ταινιών όπως το «Fight Club» και το «Bullet Train», φαίνεται να καταρρέει στην πίστα. Αλλά, μάλλον, τα φαινόμενα απατούν.

Οι θαυμαστές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τον σούπερ σταρ του Χόλιγουντ, καθώς πρόκειται για ένα διαφημιστικό κόλπο για την επερχόμενη ταινία του «F1». Οι θεατές των αγώνων παρακολούθησαν ένα teaser της ταινίας, καθώς ο 60χρονος και το κινηματογραφικό συνεργείο έκαναν γυρίσματα μπροστά από ένα πραγματικό σκηνικό της F1.

Rip Brad Pitt from another angle. Wtf🤯pic.twitter.com/gjmHJxzOjb — Marc🏎 (@433_marc) November 23, 2024

Ο Πιτ, ο οποίος θα υποδυθεί τον ρόλο του Σόνι Χέιζ, παραπάτησε αρκετές φορές πριν πέσει σε ένα μαξιλαράκι που κρατούσε ένα μέλος του συνεργείου. Η APX GP, η φανταστική αγωνιστική ομάδα του χαρακτήρα Χέιζ, κυκλοφόρησε μάλιστα μια εικονική ανακοίνωση, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον για την επερχόμενη ταινία. «Κατά τη διάρκεια των προκριματικών δοκιμών, ο Σόνι υπέστη ένα σοβαρό χτύπημα που απαιτούσε άμεση ιατρική αξιολόγηση», έγραφε η ανακοίνωση. «Περιστατικά αυτού του μεγέθους λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη και η υγεία του Σόνι παραμένει προτεραιότητά μας».

Υπό τους ήχους του «We Will Rock You» των Queen και με ένα γρήγορο μοντάζ στις πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού η φιλόδοξη παραγωγή της Apple Original Film υπόσχεται εντυπωσιακό θέαμα και άφθονη δράση. Πρόκειται για μια τεράστια παραγωγή με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός έχει ξεπεράσει τα 300 εκατ. δολάρια.

Σε σενάριο Έχρεν Κρούγκερ, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, υποδύεται έναν πρώην οδηγό της F1, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βοηθήσει τον Joshua Pearce, ένα νέο ταλέντο να ενταχθεί στην ομάδα APXGP. Στο πλάι του ο Βρετανο-Νιγηριανός ηθοποιός, Ντάμσον Ίντρις, ο Οσκαρικός Χαβιέ Μπαρδέμ και οι Κέρι Κόντον, Τομπάιας Μένζις, Σάρα Νάιλς, Κιμ Μπόντνια και Μαξ Φερστάπεν.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, ενώ ο σταρ έχει αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ και τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον.

Rewind the tape ⏮️



APX GP added some movie magic to the Silverstone grid this year 🎥🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/txylv3jvsb — Formula 1 (@F1) December 21, 2023

Ο Πιτ εμφανίζεται στην αρχή του τρέιλερ και ζητάει να του φτιάξουν ένα αυτοκίνητο που να είναι γρήγορο στις στροφές λόγω του ότι οι ανταγωνίστριες ομάδες έχουν αυτοκίνητα που υπερέχουν στις ευθείες. Υπογραμμίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει η ασφάλεια προκειμένου να κερδίσει.

Η ταινία γυρίζεται μέσα στον πραγματικό κόσμο της F1, με πολλά από τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των φετινών Grand Prix και να συμμετέχουν 10 ομάδες με τους οδηγούς τους. Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν προγραμματιστεί, επίσης, γυρίσματα και στους αγώνες της Ουγγαρίας, της Ιταλίας και του Άμπου Ντάμπι, μεταξύ άλλων. Τη διανομή έχει αναλάβει η Warner Bros. Pictures, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 25 Ιουνίου 2025 και στη Βόρεια Αμερική δύο ημέρες αργότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.