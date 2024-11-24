Keira Knightley: Η διατροφική διαταραχή, το «τραύμα» και η αλήθεια…

Η Keira Knightley αναπολεί τα νεανικά της χρόνια. Σε συνέντευξή της στους «Times», η 39χρονη πρωταγωνίστρια του «Pride & Prejudice», μίλησε για το πώς ήταν να αντιμετωπίζει τις συνεχείς εικασίες για το βάρος της στις αρχές της καριέρας της, καθώς και για τους ισχυρισμούς ότι είχε διατροφική διαταραχή.

«Ήξερα ότι δεν αντιμετώπιζα διατροφική διαταραχή. Ήξερα ότι έτρωγα», είπε, προσθέτοντας ότι έκτοτε έχει αποκλείσει μεγάλο μέρος της εμπειρίας αυτής. «Με τον κλασικό τρόπο του ‘’τραύματος’’ δεν το θυμάμαι».

«Υπήρξε μια πλήρης διαγραφή, γιατί, τελικά, είναι δημόσια ντροπή, έτσι δεν είναι;» συνέχισε η ηθοποιός. «Είναι προφανώς μέρος του ψυχισμού μου, δεδομένου του πόσο νέα ήμουν όταν συνέβη. Έχω φτιαχτεί γύρω από αυτό».

Η μητέρα δύο παιδιών σημείωσε ότι ο Τύπος συνήθως στερείται ενσυναίσθησης όταν αντιμετωπίζει σταρ που ζουν με διατροφικές διαταραχές, υπενθυμίζοντας μια φορά που η Mary-Kate Olsen - η οποία μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης για διατροφική διαταραχή το 2004 - χλευάστηκε δημοσίως.

«Θυμάμαι ενδόμυχα ότι μία από τις δίδυμες Olsen είχε ανορεξία και μπήκε σε κλινική. Θυμάμαι ότι με ρώτησαν γι' αυτό σαν να ήταν αστείο. Προσπάθησαν να την ντροπιάσουν επειδή αναζήτησε βοήθεια για την ανορεξία», δήλωσε η ηθοποιός του «Love, Actually».

«Θυμάμαι ότι καθόμουν εκεί και έλεγα, ‘’Ουάου, αυτό είναι άγριο’’. Μπορείτε να το φανταστείτε;», συνέχισε, μοιραζόμενη ότι η στιγμή την έκανε «πραγματικά συναισθηματική», παρά το γεγονός ότι δεν αφορούσε την ίδια. «Ακόμα δεν μπορώ να το αντέξω», είπε. Το 2018, η Knightley αποκάλυψε ότι βίωσε μια «ψυχική κατάρρευση» όταν ήταν 22 ετών, μοιραζόμενη ότι διαγνώστηκε με διαταραχή μετατραυματικού στρες λόγω της φήμης της.

Πηγή: skai.gr

