Η Adele θα εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη νέα ταινία του Tom Ford «Cry to Heaven».

Ο μεγιστάνας της μόδας και σκηνοθέτης θα σκηνοθετήσει, θα κάνει την παραγωγή και θα γράψει το σενάριο της διασκευής του μυθιστορήματος της Αν Ράις που κυκλοφόρησε το 1982. Τοποθετημένη στην Ιταλία του 18ου αιώνα, η φανταστική ιστορία ακολουθεί δύο άνδρες, έναν Βενετό ευγενή και έναν ευνουχισμένο τραγουδιστή της όπερας, των οποίων οι ζωές μπλέκονται απροσδόκητα.

Η Adele θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία μαζί με τους Νίκολας Χολτ, Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, Κιαράν Χάιντς, Τζορτζ ΜακΚέι, Μαρκ Στρονγκ, Κόλι Φερθ, Πολ Μπέτανι, Όουεν Κούπερ, κ.ά.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «Cry to Heaven» βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο προπαραγωγής στο Λονδίνο και τη Ρώμη, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026.

Ο Τομ Φορντ χρηματοδοτεί την ταινία μόνος του και σχεδιάζει να βρει αγοραστή μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής, σύμφωνα με το Deadline, το οποίο γνωστοποίησε την είδηση του project.

Ο Φορντ, ο οποίος λάνσαρε το ομώνυμο brand μόδας, αφού διετέλεσε διευθυντής δημιουργικού στους οίκους Gucci και Yves Saint Laurent, έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την υποψήφια για Όσκαρ ταινία «A Single Man» του 2009. Η δεύτερη ταινία του ήταν το «Nocturnal Animals» του 2016, η οποία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας και χάρισε στον Μάικλ Σάνον υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.

Το «Cry to Heaven» επανασυνδέει τον Φορντ με τον Τέιλορ-Τζόνσον, ο οποίος εμφανίστηκε στο «Nocturnal Animals», καθώς και τον Φερθ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο «A Single Man».

Η Adele, στις μεγαλύτερες επιτυχίες της οποίας περιλαμβάνονται τα «Hello», «Chasing Pavements», «Rolling in the Deep» και το βραβευμένο με Όσκαρ «Skyfall», ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική μετά το τέλος των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας.

Πηγή: skai.gr

