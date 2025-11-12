Όταν η πέμπτη και τελευταία σεζόν του «Stranger Things» κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, θα δούμε ένα μικρό χρονικό άλμα για τους χαρακτήρες μας, αντανακλώντας το γεγονός ότι και στην πραγματική ζωή μεγαλώνουν. Και με την ηλικία, φυσικά, έρχεται και μια εξέλιξη στο στυλ.

Millie Bobby Brown is sheer perfection at Netflix's "Stranger Things" FYC event. 🤩 pic.twitter.com/rX557xLipe November 11, 2025

Κατά την προώθηση της νέας σεζόν της επιτυχημένης σειράς επιστημονικής φαντασίας, η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Millie Bobby Brown) έχει στραφεί σε μια πιο ώριμη γκαρνταρόμπα, υιοθετώντας ιδιαίτερα την τρέχουσα μόδα του «γυμνού ντυσίματος». Για την ακρίβεια ακολουθεί πιστά το «κίνημα» απελευθέρωσης της θηλής. Εύγε Μίλι!

Αφού φόρεσε ένα διαφανές σχέδιο Rodarte στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα, η ηθοποιός επέλεξε ένα ακόμα πιο αποκαλυπτικό «look» αυτή τη φορά. Ωστόσο, το μαύρο φόρεμα Bronx & Banco της υποψήφιας για Emmy σταρ ήταν στην πραγματικότητα απλώς ένα οπτικό τέχνασμα, καθώς η γυμνή του φόδρα έδινε την εντύπωση ότι η ίδια ήταν, σχεδόν, γυμνή.

Ήταν μια πιο μετριοπαθής υιοθέτηση της τάσης του γυμνού ντυσίματος που έχει κατακλύσει το Χόλιγουντ, εμφανιζόμενη ξανά και ξανά στο κόκκινο χαλί σε διάφορες ακραίες εκδοχές.



Πηγή: skai.gr

