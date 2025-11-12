Η Kylie Jenner μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες του να γίνεσαι μητέρα σε νεαρή ηλικία

Η Kylie Jenner, ιδρύτρια της Kylie Cosmetics, αναφέρθηκε στην εμπειρία της μητρότητας σε νεαρή ηλικία, μιλώντας στο podcast της αδερφής της Khloé Kardashian, «Khloé in Wonder Land».

Η 28χρονη σταρ, που γέννησε το πρώτο της παιδί, την 7χρονη, σήμερα, Stormi, σε ηλικία 20 ετών και τέσσερα χρόνια αργότερα έφερε στον κόσμο τον γιο της Aire, περιέγραψε το πως κατάφερε να μη «χάσει τον εαυτό της» παρά τις προκλήσεις.

Σε ερώτηση της Khloé για το πώς καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και τη μητρότητα, η Kylie παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι αρχικά ήταν δύσκολο για εκείνη.

«Νομίζω ότι πλέον έχω μια καλή ισορροπία», είπε.

«Σίγουρα ψάχνω ακόμα τον εαυτό μου. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να έχω παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία… Τα συναισθήματα, η περίοδος μετά τον τοκετό…»

«Και πιθανότατα το ότι ήσουν η μόνη στον κύκλο σου που είχε παιδιά», σχολίασε η αδελφή της, με την Kylie να συμφωνεί και να προσθέτει πως ήρθε κοντά στην Yris Palmer, που είναι λίγο μεγαλύτερη της γιατί κι εκείνη έχει παιδιά.

«Αλλά νομίζω ότι τα κατάφερα αρκετά καλά. Απλώς χρειάζεται χρόνος», κατέληξε.

«Έκανες υπέροχη δουλειά», τη διαβεβαίωσε η Khloé με την Kylie να προσθέτει πως χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος μετά τη γέννηση και των δύο για να νιώσει ξανά ο εαυτό της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Kylie μιλά ανοιχτά για την εμπειρία της ως νέα μητέρα.

Σε συνέντευξή της στο British Vogue τον Αύγουστο του 2024, θυμήθηκε την πρώτη της εγκυμοσύνη με τη Stormi ήταν 19 όταν έμεινε έγκυος και 20 όταν τη γέννησε.

«Ήταν τρελό», είπε, προσθέτοντας ότι σήμερα δίχνει στον εαυτό της περισσότερη κατανόηση και ευγένεια.

Η Kylie περιέγραψε επίσης τη δυσκολία του να μεγαλώνεις μαζί με τα παιδιά σου και να εξηγείς τον τρόπο ζωής σου σε φίλους που δεν έχουν παιδιά.

«Πρέπει να θυμίζω συνέχεια στους φίλους μου που δεν έχουν παιδιά ότι έχω παιδιά», είπε.

« Δεν συνειδητοποιούμε πόσο εγωιστές είμαστε μέχρι να γίνουμε γονείς. Αλλά, ξέρεις, αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα», είχε πει μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως «Είμαι 26 και έχω μια κόρη που πηγαίνει στην πρώτη δημοτικού. Θα γίνω 40 με ένα παιδί 20 ετών… και θα είμαστε οι καλύτερες φίλες»

