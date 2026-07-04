Η Adele παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη, μιλώντας με τρυφερότητα για τον 13χρονο γιο της, Angelo, και αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους έχουν έρθει πιο κοντά χάρη στην κοινή τους αγάπη για τη Formula 1. Η 38χρονη σταρ έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στα κεντρικά της McLaren Racing, όπου συνομίλησε με τον CEO της ομάδας, Zac Brown, αλλά και με τους οδηγούς της Formula 1, Lando Norris και Oscar Piastri.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Adele δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το γεγονός ότι ο γιος της, τον οποίο έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Simon Konecki, έχει αναπτύξει μεγάλο ενδιαφέρον για το karting, το άθλημα από το οποίο ξεκινούν πολλοί οδηγοί πριν περάσουν στη Formula 1.

«Ο γιος μου ασχολείται πολύ με το karting και όλα αυτά. Δεν ξέρω, απλώς το ζήτησε πριν από μερικά χρόνια και είπα “εντάξει”», ανέφερε η τραγουδίστρια. «Δεν ξέρω πολλά παιδιά που έχουν ένα πραγματικό πάθος, οπότε προσπαθώ πολύ να τον ενθαρρύνω. Εκείνος έχει εμμονή, αλλά έχω κι εγώ».

Η Adele εξήγησε πως, όταν ένα παιδί δείχνει ενδιαφέρον για κάτι, οι γονείς πρέπει να το στηρίζουν ουσιαστικά. «Όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις σε αυτό. Και πιο σημαντικό, πρέπει να ενδιαφερθείς κι εσύ», είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως δεν περίμενε ποτέ ότι θα δεθεί με τον έφηβο γιο της μέσα από κάτι τόσο απρόσμενο. «Δεν νομίζω ότι περίμενα ποτέ να δεθώ με τον σχεδόν 14χρονο γιο μου για κάτι με τόσο πάθος, σε σημείο που να διαφωνούμε για τους οδηγούς. Αλλά είναι πολύ όμορφο να έχεις αυτή την επικοινωνία με ένα έφηβο αγόρι το 2026. Δεν το περίμενα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η Adele κάθισε για μια πιο προσωπική συζήτηση με τον Lando Norris, ο οποίος τη ρώτησε αν απολαμβάνει ακόμη το τραγούδι. Η ίδια απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν τραγουδάω πολύ συχνά πια». Παρ’ όλα αυτά, φορώντας ακουστικά οδήγησης, δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό και τραγούδησε μερικούς στίχους από το «Baby One More Time» της Britney Spears.

Η βραβευμένη με 16 Grammy καλλιτέχνιδα μίλησε επίσης για τη σχέση της με τη φήμη, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται με την αναγνωρισιμότητα. «Θεέ μου, θεωρώ γελοίο ότι η δουλειά μου είναι να είμαι τραγουδίστρια. Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα συμβεί», είπε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν πίστευα ποτέ ότι εγώ ήμουν το ταλέντο. Ήξερα ότι ήμουν πολύ καλή με τη μουσική και γι’ αυτό πίστευα ότι θα ήμουν καλή στο να ανακαλύπτω νέους καλλιτέχνες», εξήγησε. «Είναι απίθανο ένα κορίτσι από το Tottenham να κάνει καριέρα στην Αγγλία, πόσο μάλλον παγκοσμίως. Δεν το έβλεπα ποτέ ως επιλογή», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της έρχονται λίγο μετά τη σπάνια αναφορά του συντρόφου της, Rich Paul, στη σχέση τους. Ο 45χρονος αθλητικός μάνατζερ μίλησε σε podcast για το πώς γνωρίστηκαν, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση τους ξεκίνησε μέσα από κοινούς κύκλους και φιλικές συναντήσεις.

Η Adele, από την πλευρά της, έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την επιθυμία της να γίνει ξανά μητέρα. Σε συναυλία της είχε εξομολογηθεί στο κοινό: «Θέλω πολύ να γίνω ξανά μαμά σύντομα, οπότε κάθε φορά που ακούω ένα όνομα που μου αρέσει, το γράφω στο κινητό μου».

Πηγή: skai.gr

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