Το Χόλιγουντ βοά ότι η Αντέλ (Adele) χωρίζει με τον σύντροφό της από το 2121, διάσημο ατζέντη αθλητών, Ριτς Πολ (Rich Paul).

Μάλιστα, πρόσφατα, σύμφωνα με τον Γιώργο Σατσίδη στον Alpha, o Πολ εμφανίστηκε στο Μαϊάμι σε τρυφερά τετ α τετ με αιθέριες υπάρξεις, γεγονός που φούντωσε τις φήμες περί χωρισμού του ζευγαριού.

Ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, πηγή της New York Daily News είχε αναφέρει ότι η σχέση της διάσημης τραγουδίστριας με τον ατζέντη του NBA ήταν σε «κακοτράχαλο έδαφος» και ότι υπήρχαν «προβλήματα στον παράδεισο» - και γιαυτό τον λόγο η Adele είχε ακυρώσει συναυλίες της.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το ζευγάρι πυροδότησε φήμες γάμου καθώς η Adele αναφέρθηκε στον Paul ως «σύζυγό» της.

Πριν λίγους μήνες μάλιστα, η διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους με μία φωτογραφία με το μονόπετρο στο δάχτυλό της.

Στα μέσα Μαΐου, κι ενώ προφανώς οι φήμες χωρισμού είχαν ήδη αρχίσει να εξαπλώνονται, πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού είχε δηλώσει στο Reople ότι «η σχέση τους είναι γερή, στηρίζουν ο ένας τον άλλον και είναι καλοί σύντροφοι».

Πηγή: skai.gr

