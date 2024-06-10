Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Κριός

Οι συμπτώσεις θα δώσουν μια νέα προοπτική στη διαχείριση του εισοδήματος σας. Η αξιοποίηση των εκφραστικών σας μέσων θα παίξει σημαντικό ρόλο. Η επικοινωνία, η διπλωματία, η προσπάθεια θα λειτουργήσει υπέρ σας. οι αντιξοότητες και τα εμπόδια δεν θα λείψουν, καθώς η δύσκολη όψη Αφροδίτης- Κρόνου θα σας δώσει περιστασιακές απογοητεύσεις, συναισθηματικές και οικονομικές. Ο Δίας στα πρώτα του βήματα στο ζώδιο των Διδύμων θα σας κρατήσει ψυχικά σθεναρούς και θα σας σώσει από αιφνίδιους κινδύνους που δεν αποκλείεται να ξεσπάσουν μπρος σας.

Ταύρος

Σταθμίστε τις δυνάμεις σας, κρατήστε τις βασικές ισορροπίες, ελέγχετε τα περιθώρια που έχετε, μην έρθετε σε αντίθεση με το νόμο, να θυσιάσετε την πραγματοποίηση επιθυμιών προκειμένου να καλύψετε υποχρεώσεις. Ό,τι θετικό πετύχετε θα αποτελέσει εχέγγυο για τους επόμενους μήνες που και τότε θα περάσετε μια δυσκολία στις σχέσεις και στις συναλλαγές σας. Προσέξτε το πώς θα διαχειριστείτε τα συναισθήματα, τον χρόνο, την αλλαγή των προτεραιοτήτων σας. Μην χάσετε ευκαιρίες για οικονομικές λύσεις και να προτιμήσετε τη συνθηκολόγηση από την αντίδραση.

Δίδυμοι

Ο Δίας στο ζώδιό σας προσφέρει ευεξία και αισιοδοξία. Δίνει διέξοδο σε οικονομικές έγνοιες και υπερασπίζεται σθεναρά το συμφέρον σας. Ρυθμίσεις χρεών, αναθεώρηση τρόπου ζωής, αλλαγή προγραμμάτων και αναθεώρηση σχέσεων, κυρίως συναισθηματικών και κοινωνικών είναι απαραίτητα στην διάρκεια του μήνα αυτού. Εσείς πάντως παρουσιάζεστε αρκετά ασφαλείς και ευδιάθετοι. Οι καταστάσεις θα παραμείνουν ωστόσο εύθραυστες. Δεν πρέπει να κάνετε κάτι που θα λειτουργήσει εις βάρος ή που θα προκαλέσει μια ζημιά σε ένα νευραλγικό τομέα της ζωής σας.

Καρκίνος

Η εβδομάδα αυτή θα σας επηρεάσει περισσότερο θετικά και λιγότερο δύσκολα. Οι άνθρωποι θα βοηθήσουν την κάλυψη των αναγκών σας. Η εστία πολέμου παραμένει στον οικογενειακό χώρο αλλά και αυτή φαίνεται να περιορίζεται και σιγά σιγά να σβήνει. Η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιό σας στα μέσα της εβδομάδας φέρνει αλλαγή διάθεσης, καλύτερης διαχείρισης των αισθηματικών σας και βοήθεια στα οικονομικά. Μικρές αναθεωρήσεις σε παγιωμένες συνήθειες θα σας βοηθήσουν να συντηρήσετε τα κεκτημένα σας. Η προσωπική σας ζωή θα έχει αναταράξεις αλλά στο χέρι σας είναι να τη διασώσετε.

Λέων

Η δύσκολη όψη Αφροδίτης Κρόνου θα αφήσει έντονη την επίδραση της. Δυσκολίες εμπόδια και πικρίες δεν θα λείψουν. Ο Άρης από τον Ταύρο θα σας βοηθήσει να αλλάξετε σχέδια, τακτική, προγράμματα, να αντικαταστήσετε απώλειες και να ξεπεράσετε πικρίες. Άλλωστε ο Δίας στους Διδύμους είναι εγγύηση μιας ασφάλειας και προετοιμασίας μιας καλύτερης εποχής που θα έρθει σύντομα. Όσον αφορά στους αγαπημένους σας, μπορείτε να κάνετε βήματα προσέγγισης, να εξηγήσετε συμπεριφορές και να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας προς όφελος μιας ομαλής και αποδοτικής καθημερινότητας.

Παρθένος

Εσείς παραμένετε συντηρητικοί τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά εξαιτίας του περάσματος του Άρη στο Ταύρο. Οι υπόλοιποι όμως πλανητικοί παράγοντες λειτουργούν στο να σας εξυπηρετήσουν. Η Αφροδίτη σας ανοίγει το δρόμο για επιδιώξεις εμπορικές επικοινωνιακές και συναισθηματικές μέχρι να εγκαταλείψει σε λίγες μέρες το ζώδιο των Διδύμων. Εκεί και ο Δίας που συνεχίζει να σας βοηθά σε οικογενειακά ζητήματα και στην υπεράσπιση των μεγάλων προσδοκιών σας.O Κρόνος στους Ιχθύς σας συμμορφώνει πιο εύκολα σε σχέση με άλλους στην αποδοχή της πραγματικότητας.

Ζυγός

Σημαντικός θα είναι αυτή την εβδομάδα ο παράγοντας της καριέρας. Με έναν εντελώς ξεχωριστό και δικό σας τρόπο βρίσκετε τις λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν και δικαιώνεστε στις επιλογές σας. Η τόλμη σας είναι καλά προετοιμασμένη, το ίδιο και οι συμμαχίες που κάνετε. Αντίθετα, οι προσωπικές σχέσεις και οι ερωτικές όπως και οι κοινωνικές είναι πιο εκτεθειμένες σε νέες δοκιμασίες είτε έχετε καλή συμπεριφορά προς τους άλλους είτε όχι. Δηλαδή εκεί εντοπίζεται το άδικο και εκεί ακριβώς πρέπει να δώσετε προσοχή. Μικρά θέματα υγείας μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεσή σας, αλλά το φάρμακο σε αυτά είναι η αισιοδοξία και η παρουσία κάποιου ιδιαίτερου ανθρώπου στο πλευρό σας!

Σκορπιός

Ήρθε η ώρα να πληρώσετε το τίμημα της απόκτησης ή να δείξετε θάρρος προκειμένου να απαλλαγείτε από σκάρτο ανθρώπινο υλικό πάσης φύσεως. Δεν είστε άνθρωποι που παίρνουν εύκολα αποφάσεις. Προκειμένου όμως για το συμφέρον σας θα πρέπει να τις πάρετε άμεσα και σωστά στην διάρκεια αυτού του μήνα. Παράλληλα θα πρέπει να κερδίσετε το χαμένο χρόνο σε νομικές διευθετήσεις, σε διαπραγματεύσεις οικονομικών ζητημάτων, σε σπουδές, σε ταξίδια σκοπιμότητας και σε αλλαγές τόπου διαμονής που θα σας ανακούφιζαν.

Τοξότης

Η εργασία φαίνεται να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα των προηγούμενων μηνών και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε, σημαντικός παράγοντας επίσης ο οικονομικός ανεφοδιασμός, η διευθέτηση παλαιών χρεών, ο επαναπροσδιορισμός κληρονομικών υποθέσεων ή συντήρησης περιουσιακών στοιχείων. Προσοχή όμως καθώς οι κίνδυνοι από το παρασκήνιο δεν θα λείψουν και δεν μπορείτε να τους εξοστρακίσετε όλους. Επομένως πρέπει να υιοθετήσετε ένα καλύτερο σύστημα αυτοπροστασίας. Είναι καιρός να δώσετε ώθηση στα ταλέντα και στις ιδιότητές σας και να σκεφτείτε σοβαρά το μέλλον που θέλετε να έχετε!

Αιγόκερως

Η εβδομάδα σας προκαλεί. Υπάρχουν οι μεγάλες ευκαιρίες αλλά σύντομες αλλά και μεγάλες πιέσεις από εξωτερικά ή επαγγελματικά γεγονότα. Πρέπει να γίνετε πιο ευέλικτοι, πρόθυμοι να πάρετε αποφάσεις που θα σας βοηθήσουν, αμυνθείτε στους αντιπάλους σας με κάθε τρόπο που εσείς ξέρετε. Αν χρειαστεί υιοθετήστε το σύνδρομο του ήρωα γιατί μπορείτε να βγείτε νικητές στο τέλος από όλη αυτή την επιστράτευση στην οποία θα υποχρεωθείτε να μπείτε. Στα αισθηματικά φανείτε ρεαλιστές και στις συζητήσεις σας ειλικρινείς. Μην εκπλαγείτε αν μετά από αυτό, δυναμώσει το συναίσθημα που τρέφετε για κάποιον!

Υδροχόος

Περίεργα λίγο τα πράγματα για εσάς , νευρικό το διάστημα αλλά και ανανεωτικό. Το στενό περιβάλλον θα απορροφήσει πολύ από το χρόνο σας, όμως η παρουσία σας εκεί θα δώσει λύσεις. Αυτήν την περίοδο αλλάζει κάπως ο τρόπος διαβίωσης ή διαφοροποιούνται οι συνθήκες. Η εργασία συνεχίζει να έχει δυσκολίες και αυτό που την σώζει είναι ο καλός άγγελος που βρίσκεται στο πλευρό σας ή αυτό που λέμε απίθανες παρεμβάσεις της τύχης στις δύσκολες στιγμές. Μην αρκεστείτε όμως μόνο σε αυτό. Κάντε και εσείς ότι καλύτερο μπορείτε.

Ιχθείς

Φροντίστε ώστε να διαχειριστείτε σωστά τα οικονομικά σας. Αποφύγετε ριψοκίνδυνες ενέργειες με αβέβαιο αποτέλεσμα. Κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι όσουι ρισκάρετε οικονομικά ή έχετε μεγαλύτερο χρεωστικό υπόλοιπο. Από την άλλη ο Άρης στον Ταύρο ευνοεί πρόσκαιρες συμμαχίες ή εξυπηρέτηση από παράγοντες για να διευθετήσετε οικονομικά και αλλά σχετικά ζητήματα. Ο Δίας στους Διδύμους σας βοηθά στην συνεννόηση ή ακόμα και κατάκτηση μιας καινούριας αγάπης που θα αποτελέσει βάλσαμο για τον χαρακτήρα σας σε αυτή την σκληρή εποχή.

Πηγή: skai.gr

