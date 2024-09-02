3 ζώδια που ξεκίνησαν την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα - Και ήρθε μόλις το φθινόπωρο

Το καλοκαίρι καλά κρατεί, όσον αφορά τον καιρό σε γενικές γραμμές. αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποια ζώδια που μόλις δουν το πρώτο φύλλο να πέφτει, βάζουν το «Last Christmas» στο repeat και αρχίζουν να ονειρεύονται τα φωτάκια στο δέντρο και τα δώρα κάτω απ’ αυτό.

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια, μάλλον έχεις ήδη αρχίσει να ψάχνεις για στολίδια. Για να δούμε, λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που με το που μπει το φθινόπωρο, ξεκινούν την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα!

Καρκίνος

Ας είμαστε ειλικρινείς, Καρκίνε μου, η αδυναμία σου στα Χριστούγεννα είναι γνωστή και μη εξαιρετέα! Λατρεύεις την οικογενειακή θαλπωρή, τα παραμυθένια χριστουγεννιάτικα σκηνικά και τις μυρωδιές από τα γλυκά που ψήνονται στο φούρνο. Για σένα, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από τον Σεπτέμβρη – τότε που το πρώτο ψυχρό αεράκι σε βάζει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Σχεδιάζεις το χριστουγεννιάτικο μενού από τώρα και ψάχνεις τις πιο cozy πιτζάμες για να φορέσεις στις γιορτές.

Αιγόκερως

Αγαπητέ Αιγόκερε, το να οργανώνεσαι είναι στο αίμα σου, και τα Χριστούγεννα δεν αποτελούν εξαίρεση. Μόλις μπει το φθινόπωρο, αρχίζεις να φτιάχνεις λίστες – για τα δώρα που θα αγοράσεις, τις ταινίες που θα δεις, ακόμα και για τα στολίδια που θα βάλεις φέτος στο δέντρο. Είσαι ο τύπος που έχει ήδη ψάξει για τις χριστουγεννιάτικες προσφορές και ίσως έχεις κλείσει και τα πρώτα χριστουγεννιάτικα ταξίδια. Γιατί; Γιατί θέλεις όλα να είναι τέλεια και δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη!

Ιχθύες

Εσύ, ο ονειροπόλος των ζωδίων, ζεις και αναπνέεις για τις γιορτές. Όταν το φθινόπωρο κάνει την εμφάνισή του, εσύ ήδη φαντάζεσαι τον εαυτό σου να απολαμβάνει ζεστή σοκολάτα δίπλα στο τζάκι, να κρεμάει κάλτσες στο τζάκι και να ακούει χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το φθινόπωρο για σένα είναι απλά η εισαγωγή στην πιο μαγική περίοδο του χρόνου. Ήδη ψάχνεις για τα πιο όμορφα στολίδια και προγραμματίζεις τις γιορτινές εξορμήσεις που θα σε κάνουν να ξεφύγεις από την καθημερινότητα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.