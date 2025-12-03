Τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβουν τα fillers προσώπου επισημαίνουν οι ειδικοί, τονίζοντας πως οι αισθητικές επεμβάσεις μπορεί να έχουν επιπλοκές όπως απόφραξη αρτηριών, η οποία μπορεί να οδηγήσει από απώλεια δέρματος μέχρι τύφλωση.

Οι ερευνητές κάνοντας υπερήχους μελέτησαν 100 περιπτώσεων αποτυχημένων fillers και συνιστούν στις κλινικές να κάνουν απεικονιστικές εξετάσεις πριν κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις, προκειμένου να αποφεύγεται η βλάβη στις αρτηρίες.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ Ρόζα Σίγκριστ αναφέρει πως, αν και σπάνια, έχουν καταγραφεί περιστατικά «αγγειακής απόφραξης», δηλαδή το υλικό, που συνήθως είναι υαλουρονικό, εγχέεται μέσα ή πολύ κοντά σε αιμοφόρα αγγεία. Αυτό όπως λέει μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, όπως η νέκρωση ιστών και η παραμόρφωση του προσώπου, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Τα fillers είναι ενέσιμες ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιμετώπιση των ρυτίδων και τη λείανση ή «αναζωογόνηση» του δέρματος. Επίσης, χρησιμοποιούνται στη μύτη ή τα χείλη.

Σύμφωνα με την ειδικό, η περιοχή γύρω από τη μύτη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς τα αιμοφόρα αγγεία επικοινωνούν με σημαντικά μέρη του εγκεφάλου. Έτσι, αν προκληθεί βλάβη σε αυτά τα αγγεία, μπορεί να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές στο δέρμα, τύφλωση, μέχρι και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η επιστημονική ομάδα του πανεπιστημίου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, μελέτησε τις αγγειακές επιπλοκές που σχετίζονται με τα fillers σε 100 ασθενείς σε τέσσερα κέντρα (δύο στη Βραζιλία, ένα στην Κολομβία και ένα στη Χιλή), ένα δερματολογικό κέντρο στην Ολλανδία και ένα κέντρο πλαστικής χειρουργικής στις ΗΠΑ, μεταξύ του Μαΐου του 2022 και του Απριλίου του 2025.

Η μελέτη έδειξε πως σε λιγότερο από τις μισές περιπτώσεις, οι εξετάσεις έδειξαν απουσία ροής αίματος στα μικρά αιμοφόρα αγγεία, ενώ στο 1/3 των περιπτώσεων δεν υπήρχε ροή αίματος στα βασικά αιμοφόρα αγγεία.

Οι ερευνητές τονίζουν πως για αποφευχθούν αυτές οι επιπλοκές πρέπει να γίνονται υπέρηχοι και οι ειδικοί να σχεδιάσουν το σημείο όπου θα κάνουν την ένεση. Επίσης, σε περίπτωση επιπλοκών, πάλι με την ίδια εξέταση, μπορεί να καθοριστεί το σημείο όπου πρέπει να γίνει η θεραπεία.

Αντί οι γιατροί να χρησιμοποιούν διαλυτή του υαλουρονικού σε όλη την περιοχή, μπορεί να δουν σε ποια σημεία υπάρχει πρόβλημα και να διαλύσουν το υαλουρονικό στοχευμένα σε αυτά.

Η Βρετανική Ένωση Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών (BAAPS) αναφέρει ότι η χρήση υπερήχων αυξάνεται, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα ρουτίνα στα κέντρα. Όπως αναφέρει το BBC, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να θεσπίσει περιορισμούς στις αισθητικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, μόνο «καταρτισμένοι» επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να πραγματοποιούν επεμβάσεις υψηλού κινδύνου, όπως η ανόρθωση γλουτών (BBL). Επίσης, οι κλινικές που κάνουν fillers και botox θα πρέπει επίσης να πληρούν αυστηρά πρότυπα για να λάβουν άδεια.



Πηγή: skai.gr

