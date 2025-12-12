«Ζω Καλά» με Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένη η Φαίη Μαυραγάνη

Πολλοί έχουν φθάσει στο σημείο να λένε ότι χρειαζόμαστε τη χοληστερίνη και ότι είναι λάθος να προσπαθούμε να τη ρίξουμε με φάρμακα.

Από την άλλη πλευρά, οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν ότι αυτή η μανία να έχουμε όλο και χαμηλότερες τιμές δεν είναι τυχαία, καθώς φαίνεται ότι όντως μας προστατεύει.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, οι ειδικοί μιλούν για όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για τον έλεγχο της χοληστερίνης. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Καλημέρα», Φαίη Μαυραγάνη, η οποία μιλάει για τη «τσιμπημένη» χοληστερίνη που έχει και τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να τη ρυθμίσει.

Στις υπόλοιπες ενότητες, συζητάμε για την κετογονική διατροφή, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τελευταία, ωστόσο έχει αρκετές «γκρίζες ζώνες» και για το σύνδρομο άδειας φωλιάς και όσα προκαλεί στους γονείς το γεγονός ότι τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι για σπουδές.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Η Φαίη Μαυραγάνη μιλά για τη χοληστερίνη

Δείτε το trailer:

«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

