Τριχόπτωση: Πώς το άγχος την επηρεάζει και τρόποι να το αντιμετωπίσεις

Το άγχος είναι μια από τις πιο διαδεδομένες αιτίες τριχόπτωσης, αμέσως μετά τη γενετική. Η ένταση της καθημερινότητας μπορεί να επηρεάσει το σώμα σου με πολλούς τρόπους και ένα από τα πιο ορατά αποτελέσματα είναι η απώλεια μαλλιών. Αυτός ο τύπος τριχόπτωσης, γνωστός ως telogen effluvium, μπορεί να εμφανιστεί αρκετούς μήνες μετά από περιόδους έντονου στρες, κάτι που συχνά κάνει δύσκολη την αναγνώριση της αιτίας.

Οι συνέπειες αυτής της απώλειας δεν περιορίζονται μόνο στη φυσική εμφάνιση. Τα μαλλιά παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία και την αυτοεκτίμησή σου και η απώλειά τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση και την αυτοπεποίθησή σου. Το άγχος που προκύπτει από την τριχόπτωση μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.

Πώς αναπτύσσονται τα μαλλιά σου;

Τα μαλλιά σου ακολουθούν έναν φυσικό κύκλο ζωής που αποτελείται από διάφορες φάσεις. Η πρώτη είναι η αναγεννητική φάση, κατά την οποία τα μαλλιά σου αναπτύσσονται. Αυτή ακολουθείται από τη μεταβατική φάση (καταγενές) και τέλος από τη φάση ανάπαυσης (τελογενές). Στο τέλος, υπάρχει η φάση της αποβολής, όπου οι τρίχες πέφτουν για να δώσουν χώρο στις νέες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να χάνεις 80-100 τρίχες καθημερινά ως μέρος αυτού του κύκλου.

Πώς συνδέεται το άγχος με την τριχόπτωση;

Όταν αντιμετωπίζεις έντονο στρες, τα θυλάκια των μαλλιών σου μπορούν να «παγιδευτούν» στη φάση ηρεμίας τους, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται νέες τρίχες όταν πέφτουν οι παλιές. Αυτό οδηγεί σε εμφανή αραίωση, κυρίως στην κορυφή του κεφαλιού, αν και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει και άλλες περιοχές, όπως τα φρύδια. Το στρες μπορεί επίσης να επηρεάσει τη φυσική υφή των μαλλιών σου, κάνοντάς τα πιο εύθραυστα και επιρρεπή στο σπάσιμο.

Τι μπορείς να κάνεις για να το αντιμετωπίσεις;

Η τριχόπτωση που σχετίζεται με το άγχος είναι συνήθως προσωρινή και μπορείς να την αντιμετωπίσεις με μερικές αλλαγές στον τρόπο ζωής σου. Μια από τις πιο σημαντικές είναι η φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής σου. Βεβαιώσου ότι το καθαρίζεις καλά, αποφεύγοντας συστατικά που μπορεί να το ερεθίσουν, όπως τα θειικά άλατα. Προτίμησε ήπια σαμπουάν και κάνε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής κατά το πλύσιμο για να βελτιώσεις την κυκλοφορία του αίματος και να προωθήσεις την υγιή ανάπτυξη των μαλλιών.

Φρόντισε και αγάπα τα μαλλιά σου

Όταν τα μαλλιά σου είναι σε αυτή την ευαίσθητη φάση, είναι σημαντικό να τα χειρίζεσαι με προσοχή. Απέφυγε τη χρήση υπερβολικής θερμότητας και τις χημικές θεραπείες, καθώς και τα σφιχτά χτενίσματα που ασκούν πίεση στα θυλάκια. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσεις θερμότητα, φρόντισε να εφαρμόσεις πρώτα ένα προστατευτικό προϊόν.

Σωστή διατροφή

Η σωστή διατροφή είναι κλειδί για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Βεβαιώσου ότι καταναλώνεις αρκετή πρωτεΐνη, καθώς και τροφές πλούσιες σε σίδηρο, όπως σπανάκι και φακές. Αν το άγχος επηρεάζει την υγεία των μαλλιών σου, η προσθήκη συμπληρωμάτων που ενισχύουν το πάχος και την ανθεκτικότητα των μαλλιών μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη.

Με τις σωστές στρατηγικές, μπορείς να ανακτήσεις τον έλεγχο της κατάστασης και να υποστηρίξεις την υγιή ανάπτυξη των μαλλιών σου, ακόμα και σε περιόδους έντονου άγχους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.