H ΕΕ εγκρίνει το εμβόλιο κατά βρογχιολίτιδας από Moderna

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα εμβόλιο που ανέπτυξε ο όμιλος Moderna κατά του κύριου ιού που προκαλεί βρογχιολίτιδα, ανακοίνωσε σήμερα η φαρμακευτική εταιρία που ειδικεύεται στον αγγελιοφόρο RNA (mRNA), λίγους μήνες μετά την παρόμοια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών.

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά του mRESVIA, ενός εμβολίου (που έχει παραχθεί με τη μεθοδολογία) mRNA κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV)", δήλωσε σε ανακοίνωση η Moderna, η αμερικανική εταιρία που έγινε γνωστή για τον εμβόλιό της κατά της Covid.

Το εμβόλιο της Moderna, που προορίζεται για τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θεραπειών που πρόσφατα εμφανίστηκαν για να προλαμβάνουν τα βρέφη και τους ηλικιωμένους από τις συνέπειες μιας λοίμωξης από RSV, ιός στον οποίο οφείλεται η ευρεία πλειονότητα των μορφών βρογχιολίτιδας.

Ορισμένες από τις θεραπείες αυτές, όπως το συνθετικό αντίσωμα Beyfortus της Sanofi, προορίζονται για τα βρέφη, στα οποία η βρογχιολίτιδα προκαλεί κάθε χειμώνα μεγάλες επιδημίες. Άλλες θεραπείες, όπως το εμβόλιο Arexvy της GSK και αυτό της Moderna, στοχεύουν τους ηλικιωμένους στους οποίους οι κίνδυνοι του RSV είναι λιγότερο γνωστοί καθώς μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές μερικές φορές θανατηφόρες.

Μια τέταρτη προληπτική θεραπεία, το Abrysvo της Pfizer, προορίζεται για δύο κατηγορίες: τα πολύ μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Η απόφαση της ΕΕ, που λαμβάνεται μετά τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), ανοίγει τον δρόμο για εγκρίσεις από τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος της Moderna, είναι το πρώτο εμβόλιο με αγγελιοφόρο RNA που εγκρίνεται από την ΕΕ, εκτός αυτού της Covid.

Η πανδημία, κατά την οποία εφαρμόστηκε αυτή η καινοτόμα τεχνική, επέτρεψε την ανάπτυξη εμβολίων πολύ αποτελεσματικών κατά της Covid - αυτά της Moderna και της Pfizer/BioNTech.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.