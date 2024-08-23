Εμβόλια κατά της mpox πριν εγκριθούν από τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ μπορούν να αρχίσουν να αγοράζουν η Gavi και η Unicef δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με το Reuters.

Η εν λόγω δήλωση έρχεται εν μέσω μιας περιόδου, κατά την οποία η Αφρική δοκιμάζεται στη μάχη με την ευλογιά των πιθήκων.

Παραδοσιακά οργανώσεις, όπως η Gavi, η οποία βοηθά χώρες χαμηλότερου εισοδήματος να αγοράσουν εμβόλια, επιτρέπεται να προμηθευτούν τα εμβόλια μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί από τον ΠΟΥ. Ωστόσο, τα μέτρα γίνονται πιο ελαστικά εν όψει της επιδημίας mpox που έχει προκύψει στην Αφρική και εφόσον η έγκριση από τον ΠΟΥ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός ολίγων εβδομάδων.

Δύο εμβόλια στο οπλοστάσιο του ΠΟΥ

Δύο εμβόλια, κατασκευασμένα από τη Βαυαρική Σκανδιναβική BAVA.CO της Δανίας και την Ιαπωνική KM Biologics, έχουν ήδη εγκριθεί από ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, και χρησιμοποιούνται ευρέως για τη mpox από το 2022. Περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει το Βαυαρικό Σκανδιναβικό εμβόλιο μόνο στις ΗΠΑ. Ο ΠΟΥ αναμένεται να χορηγήσει άδεια έκτακτης ανάγκης για την προμήθεια των παραπάνω εμβολίων τον Σεπτέμβριο.

Η ευλογιά των πιθήκων - mpox, είναι μια ιογενής λοίμωξη που εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής και είναι συνήθως ήπια αλλά μπορεί να προκαλέσει και τον θάνατο του ασθενούς.

Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος από τον ΠΟΥ την περασμένη εβδομάδα μετά από ένα νέο στέλεχος του ιού που εξαπλώθηκε γρήγορα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και όχι μόνο.

«Το προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ΠΟΥ ζήτησε από τους κατασκευαστές εμβολίων να υποβάλουν πληροφορίες, ώστε να μπορέσει να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισής του και να χορηγήσει άδεια έκτακτης ανάγκης έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, ένας από τους κατασκευαστές εμβολίων, η Bavarian Nordic, είπε ότι χρειαζόταν άμεσα εντολές από οργανισμούς όπως η Gavi και ο ΠΟΥ για να παράξει περισσότερα εμβόλια φέτος.

Αυτό το αίτημα προέκυψε εν μέσω ανησυχιών ότι οι χώρες με χαμηλότερο εισόδημα θα μπορούσαν να χάσουν την ευκαιρία να προμηθευτούν εμβόλια ή να αναγκαστούν να βασιστούν ξανά σε επισφαλείς δωρεές από χώρες υψηλού εισοδήματος, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Ορισμένα εμβόλια mpox που δωρήθηκαν πρόκειται να φτάσουν στην Αφρική την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής.

«Αν και βλέπουμε τα νέα από τον ΠΟΥ ως θετικά, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Θα ενημερώσουμε την αγορά σε εύθετο χρόνο εάν και όταν πραγματοποιηθούν παραγγελίες», δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της Bavarian Nordic. Η KM Biologics και η Gavi δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

