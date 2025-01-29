Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων νοσηλεύεται από την Κυριακή ένα αγοράκι 2,5 ετών, με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Ο πατέρας του παιδιού μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι το παιδί μια βδομάδα νωρίτερα είχε περάσει γρίπη τύπου Α, με αγωγή στο σπίτι.

«Όμως ανέβασε πάλι πυρετό. Δώσαμε αντιπυρετικά αλλά ο πυρετός δεν έπεφτε και παρατηρήσαμε και εξανθήματα. Πήγαμε στο νοσοκομείο Γιαννιτσών και από εκεί μας έστειλαν στο Ιπποκράτειο», ανέφερε και πρόσθεσε: «Στο Ιπποκράτειο διαπιστώθηκε ότι έχει μηνιγγιτιδόκοκκο. Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί μου είναι πλήρως εμβολιασμένο. Να προσέχουν οι γονείς και να παρατηρούν σχολαστικά τα παιδιά τους».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το αγοράκι παρακολουθείται από τους γιατρούς και είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι όταν ήρθε, καθώς λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και ανταποκρίνεται σε αυτήν.

Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, η οποία εμφανίζεται σταθερή.

Νεκρός 20χρονος φοιτητής στην Πάτρα από μηνιγγίτιδα

Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη εκτάκτως από την Αθήνα στην Πάτρα, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της μηνιγγίτιδας, μετά τον θάνατο του 20χρονου φοιτητή.

Στόχος της αποστολής είναι η ανάλυση των φετινών επιδημιολογικών δεδομένων, η λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας για τους φοιτητές και τους πολίτες της περιοχής και η πρόληψη της διασποράς του μικροβίου. Η επίσκεψη του κλιμακίου γίνεται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις υγειονομικές αρχές, ενόψει και της διοργάνωσης του Πατρινού Καρναβαλιού.

Στο μεταξύ, μιλώντας στο tempo24, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου δήλωσε:

«Ήδη έχουν δοθεί 150 δόσεις χημειοπροφύλαξης σε στενές επαφές του άτυχου 20χρονου, ενώ αναμένονται επιπλέον φάρμακα ώστε να δοθούν σε επαφές μέχρι και μία εβδομάδα πίσω».

Πηγή: skai.gr

