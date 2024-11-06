Πρόγραμμα Προλαμβάνω: 32χρονη, η πρώτη που έκανε σε δημόσια δομή το HPV-DNA test

Μία νέα γυναίκα ήταν πανελλαδικά η πρώτη που έκανε, σε δημόσια δομή υγείας στη Θεσσαλονίκη, το HPV-DNA test για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ.

Πρόκειται για την 32χρονη Σοφία, η οποία έφτασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού, όπου είχε κλείσει το ραντεβού για να κάνει το τεστ. Άλλες τρεις προσήλθαν μετά τη Σοφία για να κάνουν κι αυτές το ίδιο τεστ.

«Μου ήρθε το μήνυμα από το πρόγραμμα Δοξιάδη πριν 20 μέρες.

Επικοινώνησα αμέσως με το Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού διότι έρχομαι σε πολλούς γιατρούς εδώ πέρα. Ενημερώθηκα από τις μαίες, μου είπαν ότι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα και ότι μόλις ξεκινήσουν θα με πάρουν τηλέφωνο και σήμερα το πρωί, στις 9:00, με πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ότι τους ήρθαν οι κωδικοί και με ρώτησαν αν μπορώ να έρθω και ήρθα.

Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, για την πρόληψη πιο πολύ. Πρέπει να γίνεται γιατί σώζει ζωές. Τεστ PAP έχω κάνει. Για τεστ PAP θα πήγαινα να κάνω, για το συγκεκριμένο δεν θα πήγαινα, δεν θα έδινα σημασία αν δεν μου ερχόταν το μήνυμα» είπε η 32χρονη, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Παρόντες στο Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού ήταν ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης και ο υποδιοικητής της, Μιχαήλ Κούπκας.

«Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση ως ΥΠΕ να κάνουμε το πρώτο τεστ HPV σε μία κοπέλα εδώ, στο Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού. Είναι ένας προληπτικός έλεγχος, είναι ένας από τους άξονες προληπτικού ελέγχου που "τρέχουν" αυτή τη στιγμή από το υπουργείο Υγείας», ανέφερε ο κ. Τσαλικάκης και πρόσθεσε ότι «η πρόληψη δεν είναι μόνο για να έχουμε λιγότερο κόσμο στα νοσοκομεία.

Η πρόληψη είναι για να αμβλύνουμε κάποιες ανισότητα στην κοινωνία για να ξέρουν όλοι οι πολίτες τι έχουν πολύ πολύ νωρίτερα. Όπως καταλαβαίνετε είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση, εάν κάτι το προλάβεις σε αρχικό στάδιο απ' ό,τι να το βρούμε σαν τυχαίο εύρημα κάποια στιγμή αργότερα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν βγει παραπεμπτικά περίπου για 2.619.000 γυναίκες σε όλη τη χώρα. Ανέφερε ακόμη ότι το 90% των Κέντρων Υγείας της 3ης ΥΠΕ έχουν μπει στο πρόγραμμα, έχουν κάνει τις αναρτήσεις τους σχετικά με το πού και πώς θα εκτελεστούν τα παραπεμπτικά.

«Όταν λάβουν τα παραπεμπτικά οι γυναίκες, μπορούν να πάρουν τηλέφωνο ή να μπουν και να κλείσουν τα ραντεβού. Σήμερα, εδώ, στο Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού, έχει ήδη κάνει το τεστ μία κοπέλα και άλλες τρεις κυρίες, για τις οποίες κλείστηκαν τα ραντεβού, είναι σε αναμονή και ξεκινάνε σε όλα τα Κέντρα Υγείας, ενώ τα υπόλοιπα λίγα που μένουνε θα μπούνε και αυτά και θα ανεβάσουν στην ιστοσελίδα τα ραντεβού τους», πρόσθεσε ο κ. Τσαλικάκης, σημειώνοντας ότι το κόστος του προγράμματος ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ως 3η ΥΠΕ είμαστε περήφανοι που "τρέχουμε" το Πρόγραμμα και βγαίνουμε μπροστά. Δεσμευόμαστε για όλες τις επόμενες δράσεις που αφορούν τους πολίτες της χώρας. Άλλωστε, "τρέχει" παράλληλα και το πρόγραμμα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ένα πρόγραμμα που αφορά περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, άντρες και γυναίκες, από 50 έως 69 ετών», ανέφερε, από την πλευρά του, ο κ. Κούπκας.

Εθνικό πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ

Το υπουργείο Υγείας έχει θέσει ως στόχο την εξάλειψη των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που οφείλονται στον ιό HPV. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη επεκταθεί η κάλυψη του εμβολιασμού έναντι του ιού HPV σε κορίτσια και αγόρια, ηλικίας 15-18 και αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, οφείλεται στον ιό HPV (ιός ανθρώπινων θηλωμάτων).

Με τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, εντοπίζονται έγκαιρα τόσο οι ενδεχόμενες προκαρκινικές και καρκινικές αλλοιώσεις, όσο και οι υπότυποι του ιού HPV πριν ακόμα οδηγήσουν σε αλλοιώσεις. Έτσι, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη πρόληψη.

Το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες, από 21 έως 65 ετών, που δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένες, είτε ανασφάλιστες. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για τον πληθυσμιακό έλεγχο σε ασυμπτωματικές γυναίκες για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και το επιστημονικό πρωτόκολλο που έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Οι γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 21 έως και 29 έτη και δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-test ή HPV-DNA test κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακή έτη, οι οποίες δικαιούνται:

Να υποβληθούν σε γυναικολογική εξέταση και PAP-test και εάν προκύψουν από αυτό συγκεκριμένα ευρήματα, να πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε ιατρό γυναικολόγο για τη διενέργεια κολποσκόπησης και βιοψίας.

Οι γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 65 έτη και δεν έχουν διενεργήσει εξέταση HPV- DNA test κατά τα πέντε προηγούμενα ημερολογιακά έτη και PAP test κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη, οι οποίες δικαιούνται:

Να υποβληθούν σε γυναικολογική εξέταση και HPV-DNA test και εάν προκύψουν από αυτό συγκεκριμένα ευρήματα, να πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε ιατρό γυναικολόγο για τη διενέργεια κολποσκόπησης και βιοψίας.

