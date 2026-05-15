ΠΟΥ: Μειώθηκε ο αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού μετά το αρνητικό τεστ Αμερικανού επιβάτη

Στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν πως ένα άτομο, του οποίου το αρχικό τεστ δεν ήταν ξεκάθαρο, διαγνώστηκε τελικά αρνητικό στον χανταϊό. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παγκοσμίως μειώθηκε σε 10 από 11.

Η Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια του τμήματος ετοιμότητας και πρόληψης επιδημιών και πανδημιών του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ότι η προηγούμενη αναφορά «περιλάμβανε ένα άτομο με μη ευκρινές αποτέλεσμα... ωστόσο λάβαμε νεότερη επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το δείγμα ήταν αρνητικό», σύμφωνα με το Reuters.

Τρεις άνθρωποι - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος - έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της έξαρσης στο MV Hondius.

Πρόκειται για ένα ολλανδικό πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή την πρώτη Απριλίου για μια αποστολή στις πολικές περιοχές.

Μέλη του πληρώματος, επιβάτες καθώς και άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί τους έχουν τεθεί σε καραντίνα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ξεκαθάρισαν την Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι 41 άτομα παρακολουθούνται για πιθανή λοίμωξη, ανάμεσα στα οποία και 18 που βρίσκονται σε καραντίνα στη Νεμπράσκα και την Ατλάντα.

Η παρούσα έξαρση αφορά τον ιό των Άνδεων, ένα σπάνιο στέλεχος του χανταϊού. Είναι το μοναδικό γνωστό στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί, σε περιορισμένο βαθμό, από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνήθως μετά από στενή και παρατεταμένη επαφή.

Το συγκεκριμένο στέλεχος κυκλοφορεί σε περιοχές της Αργεντινής και της Χιλής εδώ και δεκαετίες, και τα δείγματα από το πλοίο δεν δείχνουν κάποια σημαντική διαφοροποίηση από αυτόν τον ιό.

Η Βαν Κέρκοβ τόνισε ότι οι ειδικοί του ΠΟΥ «δεν έχουν εντοπίσει αλλαγές... στον ιό που θα τον καθιστούσαν πιο μεταδοτικό ή πιο επικίνδυνο».

Παράλληλα, ο ΠΟΥ υπογράμμισε ότι η έξαρση αυτή δεν συγκρίνεται με τον κορωνοϊό και δεν αποτελεί πανδημική απειλή.

Οι χανταϊοί είναι ιοί που μεταφέρονται από τρωκτικά και συνήθως μεταδίδονται μέσω της επαφής με τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους, ενώ η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων είναι εξαιρετικά σπάνια. Η περίοδος επώασης μπορεί να διαρκέσει από μία έως έξι εβδομάδες προτού οι ασθενείς αρχίσουν να εμφανίζουν συμπτώματα.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή στοχευμένες αντιικές θεραπέες για τον χανταϊό, και η ιατρική φροντίδα είναι κυρίως υποστηρικτική.

Ο ΠΟΥ συνιστά την παρακολούθηση και την καραντίνα των επαφών υψηλού κινδύνου για 42 ημέρες μετά την έκθεση, ενώ συμβουλεύει τις επαφές χαμηλού κινδύνου να αυτοπαρακολουθούνται και να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσουν συμπτώματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.