Υπουργείο Υγείας Ισραήλ: Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή κρούσματα χανταϊού στο Ισραήλ

Δεν υπάρχει κρούσμα χανταϊού στο Ισραήλ απαντά το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, με αφορμή την αναφορά για ασθενή που μολύνθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε χώρα της Ευρώπης πριν επιστρέψει στο Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο δρ Ντάνιελ Γκρούπελ, από το τμήμα κλινικής μικροβιολογίας και λοιμωδών νοσημάτων του νοσοκομείου Hadassah, σημειώνει επίσης ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποιο πρόσφατο κρούσμα χανταϊού στο Ισραήλ.

Ο γιατρός προσθέτει επίσης ότι ο ιός που εμφανίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είναι χανταϊός του Νέου Κόσμου, ο οποίος μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. «Πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό ιό και πιο σοβαρό από τη νόσο που εντοπίζεται στην Ευρώπη», σημειώνει, καθώς ο ιός που εντοπίζεται στη Γηραιά ήπειρο μεταδίδεται από τρωκτικά σε ανθρώπους.

«Νομίζω ότι αυτή είναι μια πραγματικά κακή κατάσταση για τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά ο χανταϊός πιθανότατα δεν είναι η επόμενη πανδημία», προσθέτει ο Γκρούπελ, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επτά κρούσματα έχουν εντοπιστεί στο πλοίο. Από τους ασθενής που μολύνθηκαν τρεις υπέκυψαν, ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι άλλοι τρεις ασθενείς έχουν ήπια συμπτώματα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, γαστρεντερικά συμπτώματα και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.