Τι είναι το PRGF Ωοθηκών

Το PRP είναι μια καινοτόμος μέθοδος αναζωογόνησης των ωοθηκών σε γυναίκες με ελαττωμένη ωοθηκική επάρκεια/λειτουργία. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί την αναγεννητική δυναμική που υπάρχει «κρυμμένη» στα κύτταρα του αίματος μας και πιο συγκεκριμένα στα αιμοπετάλια ( το ευεργετικό αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στους αυξητικούς παράγοντες)

Το PRGF ( Plasma Rich in Growth Factors) αποτελεί μια βελτιωμένη εκδοχή του κλασσικού PRP. Το πλεονέκτημα του PRGF σε σχέση με το κλασσικό PRP αφορά την πολύ υψηλή συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων (> 90 %) και κατά συνέπεια μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της τεχνικής.

Θα έχει αποτέλεσμα το PRP (PRGF);

Σε σωστά επιλεγμένα περιστατικά και όταν η χορήγηση του PRP γίνεται με το σωστό τρόπο σε μεγάλο αριθμό ασθενών παρατηρούμε σημαντική βελτίωση. Η εκτίμησή της αποτελεσματικότητας της μεθόδου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους

1. Βελτίωση των ορμονικών δεικτών ( π.χ. πτώση της FSH, LH κτλ.)

2. Αύξηση του αριθμού των ωοθυλακίων ή/και της ποιότητας αυτών

3. Αύξηση του αριθμού ή/και της ποιότητας των παραγόμενων εμβρύων σε προσπάθεια εξωσωματικής.

4. Επίτευξη εγκυμοσύνης με φυσική σύλληψη.

Το αποτέλεσμα του PRP γίνεται αντιληπτό από τον επόμενο κύκλο της ασθενούς και διαρκεί μεταξύ 3 και 6 μηνών στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ποια είναι η διαδικασία;

Η διαδικασία του PRP είναι αρκετά απλή , ξεκινάει με την αιμοληψία της ασθενούς και την επεξεργασία του δείγματος προκειμένου να δημιουργηθεί το PRP. Το PRP στην συνέχεια εγχέεται στις ωοθήκες της ασθενούς υπό ήπια γενική αναισθησία. Η διαδικασία αυτή διαρκεί 20 λεπτά περίπου και είναι πολύ καλά ανεκτή από τις ασθενείς με σχεδόν καθόλου πόνο η άλλες παρενέργειες. Η ασθενής επιστρέφει την ίδια ημέρα στο σπίτι της και στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Πόσα PRP θα χρειαστεί να κάνω;

Στις περισσότερες περιπτώσεις μια θεραπεία PRP είναι αρκετή μιας που μας δίνει ένα παράθυρο μέχρι 6 μήνες για την επίτευξη κύησης, είτε φυσικά, είτε μέσω εξωσωματικής. Σε κάποιες περιπτώσεις ειδικά αν υπήρχε καλή ανταπόκριση από την πρώτη θεραπεία μπορεί να προχωρήσουμε σε επανάληψη της θεραπείας προκειμένου να παρατείνουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτής.

Ποιες είναι οι επιπλοκές ή οι αντενδείξεις

Το PRP είναι μια πολύ καλά ανεκτή θεραπεία με ελάχιστες ή καθόλου παρενέργειες. Οι πιο συχνά παρατηρούμενες από αυτές περιλαμβάνουν τοπικό άλγος ή ήπια φλεγμονή στην περιοχή έγχυσης. Στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών τα συμπτώματα αυτά είναι ήπια και περιορίζονται είτε αυτόματα είτε με χρήση απλών παυσίπονων φαρμάκων.

Αλλεργικές αντιδράσεις δεν παρατηρούνται σχεδόν ποτέ μιας που η θεραπευτική ουσία αποτελεί συστατικό του ίδιου του σώματος της ασθενούς. Η θεραπεία αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρές διαταραχές του αίματος, ενεργές λοιμώξεις, χρόνιες ηπατικές παθήσεις που επηρεάζουν την λειτουργεία των αιμοπεταλίων, ιστορικό κακοήθειας και λήψη αντιπηκτικών η ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι παρά την σπανιότητα των επιπλοκών η θεραπεία PRP θα πρέπει να γίνεται από εξιδεικευμένο ιατρό με εμπειρία στην διαδικασία αυτή και μετά από λεπτομερή εκτίμηση της εκάστοτε ασθενούς.

Πηγή: skai.gr

